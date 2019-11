Trump signerte historisk streng lov mot dyremishandling

President Donald Trump har signert en historisk streng lov for dyremishandling.

NEW YORK (Nettavisen): Presidenten har signert en ny lov som kan gi fengsel i inntil syv år for dyremishandling. Den nye loven, «Preventing Animal Cruelty and Torture Act», ble signert av presidenten på mandag og er historisk streng.

Loven betyr at det nå er et føderalt forbud mot dyremishandling i USA, melder New York Times.

Les også Betalte 310.000 kroner for å klone katten

Trump: - Grufulle og sadistiske handlinger

Loven som ble signert denne uken er en utvidelse av en lov som ble signert i 2010 av daværende president Barack Obama, som forbyr videoer som viser dyr som blir knust, brent, druknet, kvalt, spiddet eller utsatt for annen tortur.

Med den nye loven er nå alle bevisste grusomheter utsatt mot dyr et lovbrudd.

- Det er viktig at vi bekjemper disse grufulle og sadistiske handlingene, som er totalt uakseptable i et sivilisert samfunn, sier Donald Trump i forbindelse med signeringen.

Lovforslaget «Preventing Animal Cruelty and Torture Act» ble introdusert av to representanter fra Florida tidligere i år, republikaneren Vern Buchanan og demokraten Ted Deutsch.

Les også Dokumentarer om svineprodusenter og pelsdyrnæringen får Fritt Ords Honnør

«Et sjeldent eksempel på politisk samhold»

Loven ble enstemmig vedtatt i Representantenes hus i oktober, og gikk enstemmig gjennom i Senatet igjen i november. New York Times kaller derfor loven som trådte i kraft på mandag «et sjeldent eksempel på politisk samhold», midt i den opphetede riksrettsprosessen mot president Donald Trump.

Buchanan sier at det å vedta forslaget «til en lov er en betydelig milepæl for dyreeier og dyreelsker over hele landet».

Les også NRKs sjokkbilder: Her starter landbrukets brannslukking

Selv om samtlige 50 stater har lover mot dyremishandling, vil den nye loven hjelpe påtalemyndigheten med å forfølge dyremishandling på tvers av alle statene. Det vil også kunne bety at mer ressurser blir satt inn for å etterforske disse sakene, skriver New York Times.

- I flere tiår var en nasjonal lov mot dyremishandling en drøm for dyrevernere. I dag er det en realitet, sier en svært fornøyd president i Humane Society of the United States, Kitty Block, til avisen.

Norges strengeste straff

I Norge er strafferammen for grov dyremishandling tre års fengsel. Etter det Nettavisen kjenner til er den strengeste straffen som er idømt i Norge, en dom fra 2016 der en bonde fikk ett år og to måneders fengsel for å ha sultet 92 husdyr til døde.

Les: Skjerpet fengselsstraff for å ha sultet 92 dyr til døde

Denne uken starter også rettssaken mot to kvinner tilknyttet et hundepensjonat i Trøndelag, som er tiltalt for å ha satt strømhalsbånd på minst 40 hunder for å hindre dem i å bjeffe.

Les: Kvinner tiltalt for bruk av strømhalsbånd på hunder