Trump skrøt av muren - så kom de dårlige nyhetene

Smuglere kutter seg gjennom Trumps grensemur - som Trump hevder man ikke kan kutte seg gjennom.

Smuglergjenger i Mexico har gjentatte ganger saget seg gjennom nye seksjoner av den amerikanske presidentens mur de siste månedene ved hjelp av verktøy man kan få tak i hos en vanlig jernvarehandel, melder Washington Post.

Så sent som fredag kveld benyttet Trump et valgkampmøte i Tupelo i delstaten Mississippi til å skryte av hvor vanskelig det var å trenge gjennom muren, på grunn av de ulike materialene som var brukt.

Se klippet av talen øverst i saken

Nettavisen har tidligere omtalt at muren er mulig å klatre over, og nå tyder altså mye på at muren heller ikke er så ugjennomtrengelig som Trump skal ha det til.

Tause myndigheter

Amerikanske myndigheter har ifølge Washington Post ikke omtalt bruddene i muren til nå, men Trump har tidligere uttalt at enhver mur kan trenges gjennom. Uttalelsen kom i forbindelse med en rapport i januar som viste at det var mulig å sage gjennom en prototype av stålmaterialet som skulle brukes i muren. «Det er en vegg som var designet av tidligere administrasjoner», sa Trump den gangen, melder New York Post.

Trump har også skrytt av muren på Twitter. 2. oktober skrev han: «Store deler av muren blir bygget langs den sørlige grensen. Det skjer hurtig, og den blir bygget ut ifra de høyeste standardene og spesifikasjonene av grensepatruljens eksperter. Det er et helt fantastisk byggverk. Våre militære styrker gjør en STRÅLENDE jobb.»

Verktøy til 100 dollar

Hullene i muren skal ifølge Washington Post være så store at en voksen person kan ta seg gjennom, og verktøyet som kan gjøre dette på bare minutter skal være tilgjengelig for så lite som 100 dollar, og skal kunne kjøpes i ordinære jernvarehandler. Det er utformingen på stålkonstruksjonene som skal være enkle å dytte til siden, på grunn av at de er så høye, ifølge ingeniører som har uttalt seg til avisen.

Muren er foreløpig ventet å koste så mye som 10 milliarder kroner, og var en sentral del av valgkampen til Trump i 2016. Trump har brukt flere anledninger de siste ukene til å snakke om muren, og kalle den for «så og si ugjennomtrengelig».

Har stanset nesten en million på Mexico-grensa

USAs grensepoliti har det siste året pågrepet eller bortvist nesten en million mennesker på grensa til Mexico. Antallet er det høyeste på nesten ti år.

President Donald Trump har innført knallharde tiltak mot migrasjonen fra sør, men antallet mennesker som stanses på grensa, begynte først å falle i sommer.

I september ble drøyt 52.000 mennesker stanset, sammenlignet med 144.000 i mai.

Økningen det siste året skyldes hovedsakelig strømmen av mennesker på flukt fra vold og fattigdom i land i Mellom-Amerika. Mange kommer sammen med familiemedlemmer til grensa, hvor de melder seg til amerikanske myndigheter for å søke asyl.