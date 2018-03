Trump skrøt av USAs våpensalg til Saudi-Arabia

President Donald Trump skrøt uhemmet av USAs omfattende våpensalg til Saudi-Arabia da han tok imot kronprins Mohammed bin Salman i Washington.

Kongedømmets sterkt kritiserte krigføring i Jemen, der tusenvis av mennesker er drept siden Saudi-Arabia og allierte gikk til krig mot Houthi-militsen for tre år siden, var ikke tema da de to lederne møtte pressen i Det hvite hus.

President Donald Trump viste derimot stolt fram en plansje over amerikanske våpenleveranser til en verdi av over 100 millioner kroner. Han hyllet Saudi-Arabia som en storartet venn, en stor kjøper og en stor investor i USA.

Mohammed bin Salman, som har innledet et tre uker langt besøk i USA, hyllet også det nære samarbeidet og understreket i likhet med Trump «det svært dype forholdet» og Saudi-Arabias store investeringer i amerikansk økonomi.

Krever stans

Samtidig med kronprinsens besøk skulle Senatet stemme over et tverrpolitisk forslag om å stanse USAs støtte til Saudi-Arabias krigføring i Jemen.

Foruten å selge store mengder våpen til Saudi-Arabia, bistår amerikanerne også med etterretning og tankfly som gjør det mulig for saudiarabiske kampfly å gjennomføre flere og lengre bombetokter mot påståtte opprørsmål i nabolandet.

Islamske fundamentalister i Saudi-Arabia anklages for å finansiere ytterliggående grupper og terrorisme flere steder i verden. Trump understreker at det har USA «null toleranse for», og han mener at Saudi-Arabia «arbeider svært hardt» for å få slutt på det.

Rundreise

I løpet av oppholdet i USA skal kronprins Mohammed bin Salman møte en rekke topper innen forsvar, etterretning og økonomi, samt representanter for både Republikanerne og Demokratene i Kongressen.

Den 32 år gamle kronprinsen skal også besøke forretningsfolk i New York, teknologitopper i San Francisco og topper innen underholdningsbransjen i Los Angeles.

Han skal også besøke ledende akademikere i Boston, oljetopper i Houston og inspisere olje- og gassanlegg utenfor kysten av Texas.

