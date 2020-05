Trump soper inn: Nå setter han ny rekord

Samtidig med spekulasjonene om at presidentvalget kan bli utsatt, samler president Donald Trump inn mer penger enn noen gang før.

NEW YORK (Nettavisen): Donald Trump har aldri fått mer pengestøtte enn nå, viser ferske tall fra Det republikanske partiet.

Ifølge Fox News samlet den republikanske nasjonalkomiteen (RNC) inn hele 61,7 millioner dollar, 620 millioner norske kroner, til presidentkampanjen i april, noe som er ny månedrekord.

Samlet inn 7,5 milliarder

Dermed har partiet totalt samlet inn over 742 millioner dollar, nesten 7,5 milliarder kroner. Det er nesten 290 millioner dollar, eller 2,9 milliarder norske kroner, mer enn det kampanjen til Barack Obama gjorde da han gikk for gjenvalg.

- Selv om dagliglivet har bremset ned de siste månedene, så har ikke entusiasmen og støtten til presidenten gjort det samme, sier styreformann Ronna McDaniel i RNC i en uttalelse.

- Men sin tid og ressurser, og til syvende og sist deres stemme, så vil amerikanere rundt om i hele landet fortsette å sette sin tillit i president Trump, sier McDaniel.

Har en million frivillige

Ifølge RNC er kontantbeholdningen deres også svært god, de sitter nå med rundt 255 millioner dollar kontanter. RNC opplyser at de nå har trent opp over en million frivillige til å jobbe frem mot valget, noe som betyr at de har fått 300.000 nye frivillige etter at de flyttet rekrutteringen over på en virtuell plattform.

På spørsmål fra Time Magazine om valget kan bli utsatt på grunn av pandemien, svarer Jared Kushner: - Jeg er ikke sikker på om jeg kan fastslå noe i den ene eller den andre retningen, men akkurat nå er det planen. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Utelukker ikke at valget kan bli utsatt

Samtidig spekuleres det nå i om presidentvalget i november i det hele tatt vil bli avholdt. Donald Trumps rådgiver og svigersønn Jared Kushner sier at de ikke utelukker at valget kan bli utsatt.

På spørsmål fra Time Magazine om valget kan bli utsatt på grunn av pandemien, svarer Kushner:

- Jeg er ikke sikker på om jeg kan fastslå noe i den ene retningen eller den andre, men akkurat nå er det planen.

Ifølge New York Times vekker uttalelsen bekymring blant Demokratene for at presidenten skal bruke koronakrisen til å utsette og delegitimere valget.

Vil kreve en lovendring

Avisen skriver derimot at verken Kushner eller presidenten har autoriteten til å utsette valget, fordi loven sier at det skal holdes på tirsdagen etter den første mandagen i november, som i år er tirsdag 3. november.

Men tanken på at valget kan bli utsatt, skaper likevel stor frykt blant Demokratene. Man frykter også at Trump skal stille spørsmålstegn ved gyldigheten av valget hvis han frykter et tap.

- Merk dere mine ord, jeg tror han kommer til å utsette valget på et vis - kommer opp med en begrunnelse for hvorfor det ikke kan gjennomføres, uttalte Trumps konkurrent til presidentjobben, Joe Biden, på en innsamlingsaksjon for noen uker siden.

Biden leder i ny måling

En fersk nasjonal meningsmåling fra CNN som ble offentliggjort på onsdag, viser at 51 prosent av velgerne vil stemme på Biden ved det kommende valget, mens 46 prosent vil stemme på Trump.

Målingen viser også at Biden har sterkest grep om kvinnene, med 55 prosent av stemmene, mot Trumps 41 prosent. Når det gjelder fargede velgere, så får Biden støtte fra 69 prosent, mens Trump får støtte fra 26 prosent. Blant mennene får Trump mest støtte med 50 prosent, mot Bidens 46 prosent. President Donald Trump holder også ledelsen blant hvite velgere med 55 prosent støtte, mot 43 prosent for Biden.