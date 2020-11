Trump sparker forsvarsminister Mark Esper

President Donald Trump har sparket sin forsvarsminister.

NEW YORK (Nettavisen): Det skriver Trump på Twitter mandag kveld.

- Jeg er glad for å kunngjøre at Christopher C. Miller, den høyt respekterte direktøren for National Counterterrorism Center (enstemmig bekreftet av senatet), vil være fungerende forsvarsministrer med øyeblikkelig virkning ... Chris vil gjøre en FANTASTISK jobb! Jobben til Mark Esper er over. Jeg vil takke ham for hans tjeneste, skriver Trump.

Det er foreløpig uklart hvorfor han fikk sparken.

Trump vil ikke innrømme nederlag

Donald Trumps valgkampsjef Bill Stepien uttalte til et allmøte i valgkampteamet mandag at Trump ikke kommer til å innrømme nederlag. Det skriver Fox News.

Ifølge flere kilder som var i rommet, sa Stepien at Trump ikke kom til å innrømme nederlag, og at det var en prosess i gang.

– Vær tålmodige, sa valgkampsjefen.

Tross en tilsynelatende klar valgseier til den Demokratiske utfordreren Joe Biden, har Donald Trump og hans medhjelpere forberedt søksmål for å bestride valget i flere stater. Flere kilder forteller imidlertid Fox News at han vil innrømme valgnederlaget dersom disse søksmålene ikke fører fram.

