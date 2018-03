Trump sparker minister – nominerer egen lege

USAs president har sparket ministeren for saker angående krigsveteraner, David Shulkin, og nominerer sin egen lege til stillingen.

– Jeg er takknemlig for innsatsen David Shulkin har gjort for landet vårt og våre FANTASTISKE VETERANER, tvitrer Trump onsdag kveld.

Mannen som tar over jobben, har til nå vært lege for presidenten i Det hvite hus.

– Jeg er stolt av å kunngjøre at jeg vil nominere den høyt respekterte admiralen Ronny L. Jackson som ny minister for saker angående krigsveteraner. I mellomtiden vil Robert Wilkie være konstituert minister, skriver Trump.

I juni skrøt Trump av Shulkin og spøkte med at han aldri kom til å høre ordene «du har sparken», som presidenten ble kjent for å bruke i programmet sitt «The Apprentice».

– Vi vil aldri måtte bruke disse ordene til vår David, det er helt sikkert, sa presidenten ifølge The New York Times.

Shulkins fremtid i Trump-administrasjonen ble satt i tvil etter fremleggingen av en intern rapport som viser at ministeren blant annet skal ha tatt imot gaver og forfalsket reisepapirer.

Shulkin, som også er tidligere lege, har vært den første ikke-veteranen som leder departementet. Da han ble valgt inn i februar i fjor, ble han omtalt for å ha en mer moderat tilnærming for departementet enn hva Trump foreslo under valgkampen.

Shulkins avskjedigelse følger sparkingen av utenriksminister Rex Tillerson 13. mars og nasjonal sikkerhetsrådgiver H.R. McMaster forrige uke.

(©NTB)

