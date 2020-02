Trump sparker nok en tjenestemann

President Donald Trump har sparket nok en tjenestemann som mente at det var feil å holde tilbake militærhjelp til Ukraina.

John Rood var tjenestemannen i forsvarsdepartementet som gikk god for at arbeidet som ukrainske myndigheter hadde lagt ned mot korrupsjon, var godt nok til å rettferdiggjøre at bistanden som Kongressen hadde godkjent, kunne frigis.

Rood gikk av onsdag etter at Trump hadde bedt om det, sier han selv.

At Trump holdt tilbake militærbistanden var et sentralt punkt i riksrettssaken mot ham i Kongressen.

Etter at han ble frikjent i Senatet, har Trump i det som framstår som et hevntokt, sagt opp flere tjenestemenn han oppfatter som illojale, blant dem EU-ambassadør Gordon Sondland og Ukraina-rådgiveren i Det nasjonale sikkerhetsrådet Alexander Vindman, som begge vitnet mot ham.

