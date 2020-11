Trump-supporter: – Bare ikke kjøp et våpen og skyt folk

USAs presidentvalg ble akkurat så jevnt som flere hadde fryktet. Nå sitter velgere i begge leirer igjen med en uggen følelse og frykt for framtiden.

Det kan ta lang tid før striden om hvem som blir USAs nye president er løst. Muligens må saken gjennom rettsprosesser. Velgere på begge sider av et polarisert USA stålsetter seg for tiden som venter.

– Jeg kan ikke skru på nyhetene, jeg føler meg ikke bra i det hele tatt. Jeg føler vi har tapt landet vårt. Jeg vet ikke om noe noen gang vil bli det samme igjen, sier Tammy Lewandowski, en Donald Trump-supporter i Milwaukee.

Hun frykter at en seier til Joe Biden vil føre til vold, uro og lovløse tilstander.

Følelsen er ikke god blant alle Biden-velgerne heller, selv om det i løpet av onsdagen så mer og mer ut som det går mot en Biden-seier.

Fra rødvin til tequila

I Detroit-forstaden Bloomfield Hills hadde kvinnegruppen Fems for Dems samlet seg. Mens de fulgte nyhetssendingene tidlig onsdag, foreslo enkelte at de burde bytte ut rødvinen med tequila.

Til tross for at det går mot en Biden-seier, fikk de ikke det de ønsket: Et klart valgresultat der USA sto opp mot Trump.

– Jeg tror ærlig talt jeg kommer til å få et hjerteinfarkt før dette er over. Jeg er redd for å si det høyt, men muligheten for at vi får den seieren vi ønsket, glipper vekk fra oss, sier Denice Asbell.

Joe Biden-støttespillere i gruppen Fems for Dems samlet seg i Bloomfield Hills. Enkelte foreslo å bytte ut rødvinen med tequila. Foto: David Goldman (AP/NTB)

Angst for framtiden

Hennes 13-årige datter, Rhegan Stallworth, sier tanken på framtiden i et land der mange ikke forstår hverandre, fremkaller angst.

– Det er som å legge livet ditt i hendene til en nasjon som ikke stoler på deg, sier Stallworth.

Trump-leiren har allerede gått rettens vei i Pennsylvania, der AP onsdag morgen møtte skuespillere Jason Klemm på gata. Han hadde fylt opp kaffekoppen sin fra 7/11 med vodka for å roe nervene etter å ha sittet oppe hele natten i håpet om å få med seg en Biden-seier.

– Jeg hadde lyst på et mirakel i går kveld, men det skjedde ikke, sier han.

– Ikke skyt folk

Men der Biden-supporterne fortviler over at det ikke blir en seier i et valgskred, forbereder Trump-supporterne seg på å se deres president flytte ut av Det hvite hus.

73-åringen Jim Green fra Wisconsin sier han fortsatt har tro på en Trump-seier, men at han frykter det motsatte. Da en nabo kom forbi, overhørte AP en ordveksling som er talende for usikkerheten mange i USA nå føler.

– Jeg er helt kvalm av dette, sa naboen.

– Ja, bare ikke gå og kjøp et våpen og skyt folk, svarte Green. (©NTB)