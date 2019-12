Trump svarer umiddelbart: - Disse menneskene er gale

Donald Trump reagerte kraftig da det ble klart at han blir stilt for riksrett.

NEW YORK / OSLO (Nettavisen): Trump blir den tredje president i USAs historie som stilles for riksrett. Det har bare skjedd to ganger tidligere: mot Andrew Johnson i 1868 og Bill Clinton i 1999.

Den verbale krigen mellom demokratene og republikanerne blir trolig ikke mindre etter dette.

- Disse menneskene er gale



Trump sto på scenen på et valgkampmøte i Michigan da utfallet i Representantenes hus ble klart.

Les også Donald Trump stilles for riksrett



– I kveld forsøker representantene i Representantenes hus å annullere stemmene til titusenvis av patriotiske amerikanere, sa Trump til oppmøtte på valgmøtet i Battle Creek i Michigan.

Han mener Demokratene er fylt med hat.

– Mens vi skaper arbeidsplasser og kjemper for Michigan, blir den radikale venstresiden i Kongressen fylt av misunnelse og hat og raseri, du ser hva som skjer, sier republikaneren og fortsetter: - Disse menneskene er gale.

Reddes av Senatet

Saken sendes nå til Senatet, som skal avgjøre saken. Alt tyder på at det republikanske senatsflertallet ikke vil dømme presidenten. Det kreves to tredels flertall for en fellende dom.

Demokratene bare har 47 senatorer av de til sammen 100 senatorene.

Riksrettssaken vil trolig foregå i Senatet i januar.

Les også - Dette var tiårets beste investering

Tror på ny valgseier for Trump

Samme dag som Representantenes hus vedtok riksrettsprosess mot Donald Trump, publiserte Bloomberg en meningsmåling som viser at flere og flere private investorer tror at Trump vinner presidentvalget neste år.

Desembermålingen fra RBC viser nemlig at hele 76 % av de 119 private Equity-investorer som ble spurt, tror at Trump vinner valget i 2020.

Det er et kraftig hopp opp fra septembermålingen som bare viste at 66 % av de spurte trodde Trump går av med seieren.