Trump taper mot alle toppkandidatene i ny måling

Men USA-ekspert mener slike målinger sier fint lite. - Ingen ved sine fulle fem tror Sanders vil slå Trump med 10+ prosentpoeng.

En fersk meningsmåling viser at president Donald Trump ville ha tapt presidentslaget mot Demokratenes favoritter.

Målingen er utført av Quinnipiac University og tar utgangspunkt i et hypotetisk oppgjør mellom Trump og Demokratenes fem toppkandidater.

Målingen viser at flertallet foretrekker demokratene Joe Biden, Elizabeth Warren, Bernie Sanders, Kamala Harris eller Pete Buttigieg framfor Trump som USAs neste president.

Trump fikk 38 prosent oppslutning mot Bidens 54 prosent i et tenkt presidentoppgjør mellom de to. Også de andre kandidatene, som kjemper om å bli Demokratenes presidentkandidat i 2020, hadde et godt overtak på den sittende presidenten, viser meningsmålingen.

Sanders (Vermont-senator) mot Trump: 53 - 39 prosent.

Warren (Massachusetts-senator) mot Trump: 52 - 40 prosent.

Harris (Caliafornia-senator) mot Trump: 51 - 40 prosent.

Buttigieg (South Bend-borgermester) mot Trump: 49 - 40 prosent.

«President Trump har ikke sett mange gode meningsmålinger i disse dager, men han har kanskje nettopp sett sin verste for 2020-valgsyklusen,» skriver The Washington Post, som henviser til den ferske målingen.

- Slike målinger sier fint lite

En norsk USA-ekspert sier imidlertid at en må ta denne typen målinger med en klype salt.

- Slike målinger av et tenkt race sier fint lite. Tilsvarende målinger sommeren 2011 viste at Obama lå an til å tape stort mot en hypotetisk republikansk kandidat. Målinger året før (et valg red.anm.) viste at Clinton ville slå Trump, og at Jimmy Carter ville slå Ronald Reagan. Og i 1991 ble George H. W. Bush ansett for umulig å slå, gitt hans skyhøye popularitet etter Gulfkrigen, sier postdoktor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen, Hilmar Mjelde, til Nettavisen.

- Hadde den (målingen red.anm.) vært tatt sent i oktober 2020, og reflektert gjennomsnittet av målinger, ville det stilt seg helt annerledes. Da hadde Trump vært i trøbbel, sier Mjelde.

- Det er ingen ved sine fulle fem som tror Bernie Sanders vil slå Trump med 10+ prosentpoeng. Hovedpoenget her er at hovedvalgkampen ikke har begynt. Det er det som gjør at denne typen målinger ikke er veldig meningsfulle, sier Mjelde.

Trumps bazooka

Demokratens nominasjonsprosess starter først på nyåret, og den endelige kandidaten blir offisielt utnevnt først på Demokratenes landsmøte neste sommer.

- Demokratenes kandidat har ikke vært ute for Trumps bazooka ennå. Den det blir, vil maltrakteres av Trump-leiren. Trump kan for all del tape i 2020, men han er i ferd med å bygge opp en formidabel, toppmoderne valgkampstruktur. Han håver inn valgkamppenger. Dette går under medias radar, stort sett, men er av stor betydning, sier Mjelde.

I en fersk måling (onsdag) fra Quinnipiac University leder Joe Biden med 32 prosent i kampen om å bli Demokratenes presidentkandidat - etterfulgt av Elizabeth Warren (19) og Bernie Sanders (15). Andre målinger viser et jevnere løp mellom de tre. Foto: Mandel Ngan [don Emmert (AFP)

Målingen til Quinnipiac University gjengis også av Fox News, men nyhetskanalen fokuserer på andre funn – nemlig folks misnøye med økonomien.

For første gang siden 2016-valget er det, ifølge målingen, flere velgere som mener økonomien blir verre enn antall velgere som mener den blir bedre.

- Hva er årsaken til at Trump ligger såpass langt bak toppkandidatene til Demokratene i denne målingen, Mjelde?

- Det reflekterer både vanlig regjeringsslitasje og Trumps relative upopularitet. Trump er den mest omstridte og splittende presidenten siden Andrew Johnson på 1860-tallet, sier Mjelde.

Himar Mjelde er postdoktor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Foto: Gerhard Flaaten

- Fanger ikke opp hans fulle appell

- I amerikansk politikk er forandring - «change» - et tidløst valgkamptema. Det går helt tilbake til Andrew Jacksons tid på 1820-tallet. Gitt alle problemene som til enhver tid preger et så stort og komplekst land som USA, virker tanken på en ny president og nye muligheter alltid besnærende. I alle fall på et abstrakt plan, helt til partiidentiteten til velgerne aktiveres av valgkampen, sier han.

Mjelde sier at alle sittende presidenter opplever regjeringsslitasje, ettersom de involverer seg på alle samfunnsområder og må ta en rekke omstridte avgjørelser.

- Og Trump oppsøker kontroverser med viten og vilje, sier han.

Han sår også tvil om målingene fanger opp hele bredden til Trumps popularitet.

- Min hypotese er også at meningsmålingene ikke fanger Trumps fulle appell. Jeg anslår at den kan være opp til 5 prosentpoeng høyere. Av metodiske grunner er det vanskelig å måle presist støtten til så kontroversielle kandidater, sier han.

- Starter bakfra

The Washington Post skriver at det gjenstår å se om andre meningsmålinger viser en tilsvarende trend for Trump.

Avisen nevner en ny EPIC-MRA-måling for delstaten Michigan, hvor Trump ligger mellom tre og ti prosentpoeng bak alle Demokratenes toppkandidater. Trump vant bare så vidt i delstaten Michigan i valget 2016.

California-senator Kamala Harris Foto: Josh Edelson (AFP)

«Omtrent alle de nasjonale målingene av høy kvalitet, inkludert en Fox News-måling fra tidligere denne måneden, har vist at Trump ligger bak den antatte topp-motstanderen for 2020, inkludert med store marginer blant de mer kjente av dem,» skriver The Washington Post.

«Det er mye tid igjen, og målinger er ikke forutsigbare, men for øyeblikket ser det ut til at han starter bakfra,» skriver avisen.