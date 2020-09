Trump tar av på Twitter etter Tybring-Gjedde-intervju

President Donald Trump er tydelig stolt over å ha blitt nominert til Nobels fredspris.

NEW YORK/OSLO (Nettavisen): Onsdag kom nyheten om at Christian Tybring-Gjedde har nominert den amerikanske presidenten til fredsprisen.

Til Fox News forteller Tybring-Gjedde at årsaken til nominasjonen er Trumps rolle i Midtøsten. Frp-politikeren mener Trump har bygget en bro mellom Israel og De forente arabiske emirater, etter sitt arbeid med en fredsavtale mellom de to landene.

– Siden det forventes at andre land i Midtøsten vil følge etter De forente arabiske emirater, kan denne avtalen være en «game changer» som vil gjøre Midtøsten til en region med samarbeid og velstand, skriver Tybring-Gjedde i brevet til Nobel-komiteen, melder Fox.

Trump tar av på Twitter

Donald Trump delte selv nyheten ved 15-tiden onsdag, og deler nå flere av sakene som er blitt delt om nominasjonen.

- Takk, skriver presidenten, blant annet.

Det er ventet at Trump skal kommentere nominasjonen onsdag ettermiddag norsk tid

Dårlig erfaring med norske medier

Til Nettavisen forteller Tybring-Gjedde om hvorfor han valgte å kunngjøre dette på Fox News:

– Det er vel den erfaringen jeg har hatt med norske medier, hvordan de vrir og vender på all ting. Mens på Fox News tar de dette på alvor. Det var mye jobb å få tak i Fox News. Jeg har jobbet med dette i flere uker. Så det er årsaken. Jeg vet at hvis VG eller Dagbladet snubler over dette (nominasjonen red.anm.), så blir det latterliggjort med en gang. Og da er det ingen internasjonale medier som tar tak i nyheten. Da får jeg fram mitt perspektiv, sier Tybring-Gjedde til Nettavisen.

Nyheten er allerede plukket opp av flere internasjonale medier, som Daily Mail og Mirror.

– Jeg har allerede snakket med australske medier, og Reuters har ringt. Og jeg har flere intervjuer senere i dag, sier Tybring-Gjedde til Nettavisen.

– Jeg skjønner at dette er en kontroversiell nominasjon. Men det er ikke det vi diskuterer. Du kan tenkte deg at det sikkert har vært noen andre underlige skruer som har fått nobelprisen i økonomi, litteratur eller fysikk. Men det er ikke det de dømmes etter. Man dømmes etter det man har utrettet, og ikke hva men skriver på Twitter eller sier på en pressekonferanse, avslutter Tybring-Gjedde.

– Ikke en stor Trump-tilhenger

Stortingsrepresentanten nominerte Trump til fredsprisen også i 2018 - da begrunnet med Trumps fredsskapende innsats overfor Nord-Korea.

Frp-politikeren avviser at nominasjonen er et forsøk på å smiske seg innpå den amerikanske presidenten:

– Jeg er ikke en stor Trump-tilhenger, sier han til Fox.

– Komiteen bør se på fakta og dømme ham etter fakta - ikke hvordan han oppfører seg noen ganger. Folket som har mottatt fredsprisen de siste årene har gjort mye mindre enn Donald Trump. For eksempel gjorde Barack Obama ingenting, sier Tybring-Gjedde.

Denne nominasjonen gjør ikke Trump aktuell for årets fredspris, som kunngjøres i oktober. Fristen for nominasjon til den utløp i februar. Fredsavtalen som Tybring-Gjedde henviser til ble inngått forrige måned. Dermed tyder alt på at Trump i denne forbindelse er nominert til fredsprisen for 2021.

Ikke startet krig

Også denne gangen trekker han fram den fornyede kontakten med Nord-Korea, samt Trumps rolle i å tilrettelegge for kontakt mellom partene i andre, langvarige konflikter. Dessuten har Trump klart det ingen annen amerikansk president siden Jimmy Carter har klart – å ikke starte en krig eller trekke USA inn i en internasjonal væpnet konflikt – påpeker han.

– Trump har brutt en 39 år lang rekke av amerikanske presidenter … den siste presidenten som klarte å unngå å gjøre det, var fredsprisvinner Jimmy Carter, poengterer han.

Nyheten om Donald Trump er den soleklart mest populære saken i NY Post på onsdag. Foto: NY Post Foto: NY Post

- Donald Trump fortjener fredsprisen

Mark Levin, en svært kjent amerikansk advokat, forfatter og radiopersonlighet her i USA, har delt nyheten på Facebook, en deling som nå har gått viralt i USA.

- Som jeg sa forleden dag, president Donald Trump fortjener fredsprisen. Nå er han endelig nominert, skriver Levin på Facebook.

Nyheten er også den soleklart mest populære saken i NY Post akkurat nå.

