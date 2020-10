Trump tar innpå i ny måling: - Dette er ufattelig jevnt

- Del Bidens ledelse i to, da ser dere hvor ufattelig jevnt dette er.

NEW YORK (Nettavisen): En ny nasjonal måling fra Fox News viser at president Donald Trump tar innpå Joe Biden.

Målingen viser at Biden leder med 52 prosent mot 44 prosent for Trump. For tre uker siden var tallet 53 prosent for Biden og 43 prosent for Trump.

Les: Ny barneskandale for Donald Trump

Målingen er tatt blant såkalte sannsynlige velgere, og viser at støtten til Biden har ligget på mellom 51-53 prosent siden begynnelsen av september.

En ny nasjonal måling fra Fox News viser at president Donald Trump tar innpå Joe Biden. Foto: AP Photo/Bruce Kluckhohn

Ifølge Fox News skiller dette seg fra valget i 2016, da ingen av kandidatene oversteg 48 prosent oppslutning, verken i målingen før valget - eller i det endelige valgresultatene.

Les også: Bidens «Laptop fra Helvete»: Kontroversiell journalist har offentliggjort artikkelen som ble sensurert

- Biden har en betydelig ledelse

- Biden har en betydelig ledelse nasjonalt, mange stemmer er allerede avgitt, og det er få som ikke har bestemt seg, sier den demokratiske meningsmåleren Chris Anderson, som gjennomfører undersøkelsen sammen med republikaneren Daron Shaw.

- Det er vanskelig å se at det nasjonale løpet skifter betydelig de siste dagene, men det betyr ikke at det er umulig for Trump å nok engang komme gjennom nåløyet for en valgmann seier, sier Anderson.

Les også: Disse delstatene avgjør USA-valget

- Ikke tro på målingene

En person som advarer mot nettopp dette, er regissør og Trump-motstanderen Michael Moore.

- Ikke tro på målingene, sier Moore, som legger til at stemmene til republikanerne alltid blir undertalt, sier Moore, ifølge Daily Mail.

I slutten av august advarte også filmskaperen om bevegelser i amerikanske velgermasser.

Les saken: Advarer: - Trump er på vei til å vinne valget

- Er du klar for en Trump-seier? Er du mentalt forberedt på å bli overlistet av Trump igjen? advarte filmskaperen Michael Moore i slutten av august. Nå advarer han om at man ikke må stole på meningsmålingene når det gjelder Donald Trump. Foto: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais/Andy Kropa/Invision/AP

Nå gjør Michael Moore et poeng av at Trump-supportere som blir oppringt av de som driver meningsmålingene, ikke stoler på de som ringer.

- For det første, ikke stol på disse målingene, sier Moore til programmet «Rising» på The Hill.

- For det andre blir Trump-stemmen alltid undertelt. Meningsmålerne, når ringer en ekte Trump-velger, så er Trump-velgeren veldig mistenksom overfor «Deep State» som ringer dem og spør dem hvem de stemmer på, sier Moore, som legger til at disse meningsmålingene er «falske nyheter for dem. Det er ikke en nøyaktig telling».

- Uansett hva de sier Biden-ledelsen er, del den i to. Gjør det akkurat nå, i hodet ditt. Del den i to, og så er du innenfor fire prosentpoengs feilmargin. Så jevnt er dette. Så desperat jevnt er det, sier Moore på programmet Rising på The Hill. Foto: Rising/The Hill

- Så ufattelig jevnt er det

Filmskaperen Moore mener derfor at man må ta målingene med en sterk klype salt.

- Uansett hva de sier Biden-ledelsen er, del den i to. Gjør det akkurat nå, i hodet ditt. Del den i to, og så er du innenfor fire prosentpoengs feilmargin. Så jevnt er dette. Så ufattelig jevnt er det, sier Moore.

Les også: USA-ekspert: – Trump har oppnådd ganske mye

Alle har Biden på topp

På fredag hadde Biden et forsprang på Donald Trump på 7,4 prosentpoeng, ifølge en gjennomsnittsberegning basert på ti meningsmålinger, skriver NTB. Denne gangen hadde alle målingene Biden på topp, men forskjellen mellom ham og Trump varierte mellom 1 og 12 prosentpoeng.

Les: Synes du Trump er ille? Her er historiens verste amerikanske presidenter

Beregningene fra RealClearPolitics går tilbake til september i fjor, og har aldri hatt Trump foran Biden. Avstanden har variert en del – i mai var det 4 prosentpoeng som skilte dem, for et par uker siden var det 10 – men Biden har hele veien ligget foran.

Vippestatene avgjør

Vippestatene Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, North Carolina, Florida og Arizona blir trolig avgjørende for årets valgutfall. De siste meningsmålingene gir Biden et forsprang i disse seks delstatene, med unntak av North Carolina. Et gjennomsnitt av meningsmålinger i de seks delstatene gir Biden 48,9 prosent, mot 45,9 prosent for Trump, skriver NTB.

I tillegg er flere andre delstater seilt opp som vippestater, blant dem Iowa, Nevada, Minnesota, Georgia, Ohio og Texas. 53,1 prosent mener nå at Trump gjør en dårlig jobb som president, mens 43,7 prosent mener at han gjør en god jobb, viser et vektet gjennomsnitt av de siste meningsmålingene, ifølge NTB.