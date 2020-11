Trump-teamet tar avstand fra advokat: - Arbeider på egen hånd

Trump-kampanjen sier at advokaten Sidney Powell, som på en pressekonferanse i Trump-regi fremmet påstander om utbredt valgfusk, ikke jobber for presidenten.

Sidney Power arbeider som advokat på egen hånd og er ikke en del av advokat-teamet til Trump-kampanjen, sier Rudy Giuliani og Jenna Ellis, som begge jobber for presidenten, i en uttalelse gjengitt av Reuters.

ALLTID OPPDATERT: Siste nytt om koronapandemien i Nettavisens nyhetsstudio

Uttalelsen kommer dagen etter at en føderal dommer avviste et søksmål fra Trump-kampanjen som forsøkte å stanse godkjenningen av valgresultatet i Pennsylvania.

I en skarp kjennelse avviste dommeren fullstendig påstanden om utbredt juks med forhåndsstemmer.

Trump refererte til Powell som en av sine advokater i en Twitter-melding 14. november.

Hun deltok også under en halvannen time lang pressekonferanse torsdag der Giuliani og andre medlemmer av Trumps team av advokater fremmet påstander om at finansmannen George Soros, regjeringen i Kina og den avdøde diktatoren i Venezuela, Hugo Chávez, hadde rottet seg sammen med «skurker» blant Demokratene for å få Joe Biden valgt.

(©NTB)

Reklame NÅ: Milrab startet Black Week-salget i kveld