Trump til Danmarks statsminister: - Vemmelig

President Donald Trump mener Danmarks statsminister Mette Frederiksens svar på hans Grønland-utspill er «vemmelig». Man snakker ikke slik til USA, sier han.

Fredriksens uttalelse om hans forslag om å kjøpe Grønland fra Danmark var «vemmelig». Alt hun hadde trengt å gjøre var å si nei til ham, fortalte Trump til journalister utenfor Det hvite hus onsdag.

Presidenten sa han avlyser et planlagt Danmark-besøk fordi «man snakker ikke til USA på den måten», ifølge CNBCs politiske korrespondent Eamon Javers på Twitter.

Forrige uke kom nyheten om at Trump ønsket å kjøpe Grønland av danskene. Ifølge The Wall Street Journal har Trump luftet ideen med sine rådgivere gjentatte ganger, og bedt dem undersøke muligheten.

IKKE TIL SALGS: Den danske statsministeren Mette Frederiksen har gjort det klart at Grønland ikke er til salgs. Foto: Johan Nilsson (TT/NTB scanpix)

Ikke til salgs

Den danske statsministeren Mette Frederiksen gjorde det klart at øya ikke var til salgs. Det falt ikke i god jord hos den amerikanske presidenten, som like gjerne avlyste et planlagt besøk til Danmark.

Besøket skulle etter planen foregå 2. og 3. september.

- Danmark er et veldig spesielt land med utrolige mennesker, men basert på statsminister Mette Frederiksens kommentarer, at hun ikke hadde noen interesse av diskutere salg av Grønland, utsetter jeg møtet vårt, skrev presidenten på Twitter.

- Statsministeren klarte å spare masse tid og penger for både USA og Danmark ved å være så direkte. Jeg takker henne for det, og ser frem til å møtes en gang i fremtiden, skrev presidenten videre.

Ga uttrykk for misnøye

Statsminister Mette Frederiksen ga uttrykk for sin misnøye med avlysningen under en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

- Det er usedvanlig at vi får beskjed om en avlysning med så kort varsel, sier hun på pressekonferansen.

- Jeg har i likhet med mange andre sett fram mot besøket, og fremfor alt til å markere det sterke bilaterale samarbeidet. USA er en av våre viktigste allierte, sier Frederiksen.

President Donald Trump mener Danmarks statsminister Mette Frederiksens svar på hans Grønland-utspill er «vemmelig». Foto: AP Photo/Patrick Semansky

- Impulshandling

USA-ekspert og historiker Geir Lundestad omtaler Grønland-saken som en impulshandling.

- Det har vært gjort diverse forsøk på å kjøpe Grønland. Det verste forsøket var da president Truman tilbudte 100 millioner dollar etter andre verdenskrig, men det var ikke noe interesse for å selge. Så når det kommer opp igjen nå, er det en impulshandling fra Trump. Det er overhodet ikke forberedt, og det ikke måten å gå fram på om han hadde seriøse hensikter, sier Lundestad, som er tidligere direktør for Nobelinstituttet, til Nettavisen.