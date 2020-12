- Trump tilbyr benådning til folk som ikke engang har bedt om det

- Diskuterer det som om det skal ha vært julepresanger.

NEW YORK (Nettavisen): Ifølge det amerikanske nettstedet Axios tilbyr nå president Donald Trump benådninger til personer som ikke engang har bedt om det.

«Enhver person som noensinne har pratet med meg»

En av kildene opplyser til Axios at Trump skal ha sagt at han vil tilby benåding til «enhver person som noensinne har pratet med meg», skriver avisen.

Trump skal også ha spurt venner og rådgivere om hvem de mener han skal benåde.

Les også: Ny måling: Biden oppnår noe Trump aldri har greid

Det er en av Trumps assistenter som sier til Axios at Trump skal ha uttalt at han vil benåde enhver person har har snakket med. Vedkommende innrømmer likevel at det er uklart hvor seriøs Trump skal ha vært da han uttalte det, men at det ikke var noen tegn på at presidenten spøkte da han sa det.

Men kilden sier likevel at Trump diskuterer benådninger «som om det var julegaver.»

Les mer Fillerister Trump-sekretær: - Hva er dette, åttende klasse?

- Vil benåde de tre eldste Trump-barna

Politico meldte i forrige uke at Trump vurderer å benåde minst 20 personer i sin nærmeste omgangskrets, inkludert de tre eldste Trump-barna, Donald Trump Jr., Eric Trump og Ivanka Trump, og svigersønn og rådgiver Jared Kushner og advokaten Rudy Giuliani, som nå er innlagt på sykehus med koronasmitte.

De forespeiles å få en såkalt «forhåndsbenådning.»

- En forhåndsbenådning er en presidents benådning gitt før noen formell juridisk prosess har startet, har professor Jeffrey Crouch ved American University tidligere forklart overfor NPR.

For to uker siden ble det kjent at Trump hadde benådet sin tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn, som i 2017 erkjente seg skyldig i å ha løyet til FBI om sin kontakt med Russland i ukene før Trumps innsettelse.

Les også: Kommer med nye opplysninger om hvorfor Trump nekter å gi seg

Vil Trump benåde seg selv?

Ifølge Business Insider spekuleres det også i om Trump vil prøve å benåde seg selv. Både president Trump og flere av hans medarbeidere risikerer flere sivile søksmål og offentlig rettsforfølgelse etter at han går av som president.

Les også: Ønsker ikke at Trump skal etterforskes - av én helt klar grunn

Det er derimot uklart om Trump vil være i stand til å tilgi seg selv, eller om Høyesterett vil anse det som grunnlovsstridig, skriver Business Insider.

Trump vil i så fall bli den første presidenten i USA som benåder, eller forsøker å benåde seg selv.

Les også: Trump kommer med avsløring i en slettet video på Facebook

Reklame Høyeste strømpris på 11 måneder - denne avtalen er fortsatt superbillig