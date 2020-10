Trump tok fullt ansvar og fikk Biden til å sperre opp øynene

- Jeg påtar meg fullt ansvar, sa Trump til Bidens store overraskelse.

Amerikanske velgere ble natt til fredag vitne til en langt mer sivilisert og dannet debatt enn det de kanskje hadde ventet. Mange amerikanske medier skriver at president Donald Trump var behersket og disiplinert under den siste presidentdebatten.

Alle avbrytelser, avsporinger og utskjellinger, som i stor grad preget den første debatten, var blitt erstattet med fullstendige svar, resonnementer og politisk budskap.

I forkant av debatten var det flere som skrev at Trump-kampanjen hadde rådet presidenten til å ta en langt mer rolig tone overfor motkandidaten, og droppe de verste personangrepene.

- Endelig så lyttet han til oss, sier en rådgiver for Trump-kampanjen til nettstedet Axios.

Selv om Trump har fått mye positiv omtale for å ha utvist selvbeherskelse, mener seniorrådgiver Eirik Løkke i tankesmien Civita at det var Biden som til slutt kom seirende ut av debatten.

- Jeg tror Biden vant knapt. Men i det store og det hele flyttet ikke denne debatten noen velgere. Det var en sterk fordel for Biden, fordi alt han måtte gjøre var å komme seg gjennom debatten uten å si noe dumt. Og det klarte han. Trump måtte imidlertid forandre på hele dynamikken for å vinne nye velgere, og det greide han ikke, sier Løkke til Nettavisen.

- Krevende for Trump

- Hva var det mest oppsiktsvekkende med debatten?

- Det var at Trump var så disiplinert som han var, og at han endelig hørte på rådgiverne sine, sier Løkke.

- Han fremsto så disiplinert som han antakeligvis klarer. Det er nok krevende for Trump. Men hvis han hadde vært så disiplinert gjennom hele valgkampen, eller presidentskapet for den saks skyld, ville han ha ligget mye bedre an nå.

- Så bra at han ville blitt gjenvalgt, Løkke?

- Det er vanskelig å si, men han ville i hvert fall hatt en sterkere sjanse. Hvis han klarer å være like disiplinert resten av valgkampen, vil det også kunne styrke sjansen hans. Men han må opp en stor motbakke for å kunne lykkes med det, hvis vi skal tro meningsmålingene, og det er det grunn til å gjøre, sier Løkke.

Utfordrer Joe Biden sperret opp øynene da president Donald trump påtok seg fullt ansvar for pandemien. Foto: Skjermdump (CNN)

Biden sperret opp øynene

Biden ble også åpenbart overrasket over Trump. På et tidspunkt ble Biden tatt såpass på sengen at han sperret opp øynene sine. Det skjedde da Trump sa han tok på seg fullt ansvar for koronapandemien.

- Han sier at vi lærer oss å leve med det. Folk lærer seg å dø med det. Dere hjemme som har en tom stol ved kjøkkenbordet denne morgenen. Den konen eller ektemannen som går til sengs og av vane strekker seg mot sin mann eller kone som nå er borte. Lære seg å leve med det? Ærlig talt. Vi dør med det, sa Biden.

- Hva skal folk gjøre med denne faren? Og da sier du «Jeg tar ikke noe ansvar», sa Biden.

- Jeg påtar meg fullt ansvar, sa Trump og fikk dermed Biden til å sperre opp øynene.

- Det er ikke min skyld at det kom hit. Det er Kinas skyld. Og vet du hva? Det er ikke Joe Bidens skyld heller. Det er Kinas skyld. De klarte å stanse det fra å spre seg innover i resten av Kina. Men de sørget ikke for å stanse spredningen til resten av verden. Inkludert Europa og oss selv, sa Trump.

Deretter fortsatte Biden å kritisere Trump for å nedtone faren ved viruset på starten av pandemien.

- Faktum er at da vi visste at det ville komme, da den (viruset) traff. Hva skjedde da? Hva sa presidenten? Han sa «Ikke vær bekymret». Det kommer til å forsvinne. Det er borte før påske. Slapp av. Det forsvinner med varmere vær. Ikke vært bekymret. Kanskje injisere blekemiddel. Han sa han tullet, men mange trodde det var seriøst ment. Det er en hel rekke ting presidenten har sagt. Til og med i dag tror han at vi har kontroll. Vi er i ferd med å miste ytterligere 200.000 mennesker, sa Biden.

Kristen Welker fra NBC News, som ledet den siste debatten, fikk skryt av Trump da seansen var overstått. Foto: Jim Bourg (AP)

- Kalte meg rasist

Trump kontret imidlertid med at han var raskt ute med å stenge den amerikanske grensen for innreise fra Kina.

- Se her. Bare for å avslutte dette. Jeg tøyset med det, sa han og henviste til blekemiddel-kommentaren som falt tidligere i år.

- Da jeg stengte (grensen), sa han at jeg ikke burde ha stengt. Og det pågikk i måneder. Nancy Pelosi sier det samme. Hun danset i gaten i Chinatown i San Fransisco. Men da jeg stengte, sa han «dette er en forferdelig ting, du er fremmedfiendtlig». Jeg tror til og med at han kalte meg for rasist. Fordi jeg stengte grensen for Kina. Nå sier han at jeg burde ha stengt tidligere. Joe, dette går ikke, sa Trump.

- Jeg sa ingen av delene, parerte Biden.

- Det gjorde du absolutt, sa Trump.

- Jeg snakket om fremmedfrykt i en annen kontekst. Det handlet ikke om stenging av grensen for innreise fra Kina, sa Biden.

Koronapandemien og økonomien anses å være kjernesakene som opptar amerikanske velgere mest i denne valgkampen. Per dags dato har over 220.000 amerikanere dødd av covid-19.

Selv om debatten ble avviklet nesten uten avbrytelsene og personangrep, var det fortsatt en del usannheter som ble formidlet under debatten. Ifølge faktasjekkerne i The New York Times, ble både Trump og Biden tatt i løgn.