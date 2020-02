Trump tok ikke Pelosi i hånden - hun rev talen hans i stykker

Tydelig anspent mellom USAs president Donald Trump og leder av Representantenes Hus Nancy Pelosi.

NEW YORK/BANGKOK (Nettavisen): Det var en anspent stemning i kongresssalen under åpningen av den årlige State of the union-talen - og spesielt møtet mellom Trump og Pelosi.

Fiendskapet mellom de to er så sterkt at Trump nektet å håndhilse og Pelosi svarte med å rive talen hans i stykker.

Bakgrunnen er at demokraten Pelosi åpenlyst har jobbet for en riksrettssak mot Trump slik at han kan bli avsatt. Som leder av Representantenes Hus sørget hun for å få vedtatt to tiltalepunkter mot Trump som potensielt kan avsette ham som president. Time Magazine skriver at riksrettssaken mot Trump er et resultat at Pelosis taktiske grep.

Trump og Pelosi har ikke snakket med hverandre siden sistnevnte besøkte Det hvite hus i oktober, et møte som vil bli husket fordi Pelosi reiste seg opp, pekte på Trump og anklaget ham for å være kontrollert av Russlands president Vladimir Putin.

Pelosi avbildet i det hun river i stykker Trumps tale. Foto: (AFP / Getty Images)

Riksrettssaken har skapt mer ondt blod, og i forrige uke sa Pelosi at Trump aldri vil bli frikjent på ordentlig ettersom Senatet ikke har holdt en ordentlig riksrettssak med innkalling av vitner.

Trump på sin side har gjentatte ganger langet ut mot Pelosi i lys av riksrettssaken.

– Historien vil dømme deg hardt når du nå går videre med denne riksrettsfarsen, har han blant annet uttalt.

Som bildet over viser - Trump nektet å ta Pelosi, som formelt er USAs fjerde viktigste person, i hånden da han overrakte henne manuskriptet til talen.

Trump: – Årene med økonomisk forfall er over

USAs president Donald Trump sa i sin tale om rikets tilstand at økonomien blomstrer, fattigdommen er historisk lav og at USAs respekt er gjenopprettet.

For enkelte grupper er fattigdommen historisk lav, og også arbeidsledigheten er også historisk lav for noen grupper, i tillegg er ungdomsledigheten på bunnivå, sa Donald Trump i sin tale til Kongressen natt til onsdag norsk tid.

– Amerikas fiender er på flukt, og Amerikas formue er på vei opp. Årene med økonomisk forfall er over, startet Trump talen sin.

– Nasjonens tilstand er bedre enn noen gang, sa han.

Det er tredje gang Trump taler om rikets tilstand. På forhånd uttalte en rådgiver i Det hvite hus at den vil dreie seg om å synliggjøre Trumps prestasjoner.

I salen var en rekke Demokrater kledd i hvitt. Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, sa i forkant av talen at det er for å vise støtte for den pågående kampen for å oppnå likestilling for kvinner i hele landet. Det samme gjorde de i fjor.

Kaos i Iowa

I kongressalen finnes også de 100 senatorene som onsdag skal avgjøre riksrettssaken og bestemme om Trump skal avsettes eller ei. Etter alle solemerker blir han frikjent.

Trump holdt sin tale dagen etter at nominasjonsvalget startet i Iowa. Valget er foreløpig blitt en pinlig affære for Demokratene på grunn av store utfordringer under stemmeopptellingen. Tirsdag var det ennå ikke erklært noen vinner, og det var fortsatt uvisst når resultatene kom til å bli lagt fram.

– Ingenting virker, det var akkurat slik de styrte landet, skrev Trump på Twitter tirsdag morgen.

Han erklærte seg samtidig som den eneste store vinneren i Iowa, ettersom han vant Republikanernes nominasjonsvalg uten reell motstand.