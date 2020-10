Trump-topp er koronasmittet

En av president Donald Trumps nærmeste rådgivere har testet positivt for koronavirus.

NEW YORK (Nettavisen): Både president Donald Trump og førstedame Melania Trump står nå foran noen dramatiske timer, mens de venter på koronatestresultat etter at presidentens nære rådgiver Hope Hicks har testet positivt for koronavirus.

- Venter på koronaresultater

Trump sier at han og førstedamen har testet seg etter at Hicks testet positivt torsdag, og at paret nå venter på resultatet.

– Jeg vet ikke om vi må i karantene eller om vi er smittet. Jeg bare tok en test, og så får vi se hva som skjer, sa Trump i et telefonintervju med Fox News torsdag kveld.

Han regner med å få vite prøveresultatet enten senere torsdag kveld eller fredag morgen.

Hicks dro sammen med Trump til et valgmøte i Duluth i Minnesota onsdag. Hicks dro også sammen med presidenten til den første presidentdebatten tirsdag.

Trump sier samtidig til Hannity at det er vanskelig for ham og de som er nær ham å unngå viruset, siden så mange andre personer, inkludert medlemmer av militæret, prøver å samhandle med dem.

- Det er veldig vanskelig når du er sammen med soldater, når du er med folk fra flyforsvaret, når du er sammen med marinesoldatene og politibetjentene, siden jeg er så mye sammen med dem. Og når de kommer bort til deg, er det vanskelig å si , «hold deg tilbake, hold avstand.» Du vet, det er en tøff situasjon, det er en forferdelig ting, sier Trump.

Ved 05-tiden norsk tid opplyser Trump at han er gått i karantene.