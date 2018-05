USAs president Donald Trump skal møte Nord-Koreas leder Kim Jong-un i Singapore 12. juni, opplyser Trump på Twitter.

– Vi kommer begge til å prøve å gjøre det til et svært spesielt øyeblikk for verdensfreden, skriver presidenten torsdag.

Singapore har tidligere blitt nevnt som et aktuelt sted å holde toppmøtet. Det har også den demilitariserte sonen mellom Sør-Korea og Nord-Korea, men tidligere i uka ga Trump beskjed om at det ikke var aktuelt å møte Kim her.

I en pressemelding publisert av det statlige nyhetsbyrået KCNA tidligere torsdag kaller Kim møtet for et «strålende første steg» på veien mot å forbedre situasjonen på Koreahalvøya og «bygge en god framtid».

Dette er første gang den nordkoreanske lederen har kommentert det planlagte møtet med Trump offentlig, ifølge nyhetsbyrået Yonhap.

USAs utenriksminister Mike Pompeo har denne uken vært i Nord-Korea for å forberede det planlagte toppmøtet.

Mest sett siste uken