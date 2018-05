Trump trekker USA fra atomavtalen med Iran

President Donald Trump trekker USA ut av atomavtalen med Iran og vil gjeninnføre sanksjonene mot landet. Europeiske stormakter beklager utviklingen.

– Jeg kunngjør i dag at USA vil trekke seg ut av atomavtalen med Iran, sier Trump.

Presidenten brukte store deler av sin tale tirsdag kveld på å hamre løs på avtalen, som han hevdet ikke har fått Iran til å legge bort sine planer om å utvikle atomvåpen.

– Det er en grusom avtale. Den har ikke brakt oss fred og kommer aldri til å gjøre det, sa Trump, som hevdet at avtalen ville føre med seg et atomkappløp i Midtøsten.

– Når jeg gir et løfte, holder jeg det, slo Trump fast, med henblikk på valgløftet om å skrote avtalen.

Europa beklager

Frankrike, Tyskland og Storbritannia, som alle er part i avtalen, beklager den siste utviklingen, kunngjorde den franske presidenten Emmanuel Macron på Twitter.

Det internasjonale regimet for å hindre spredning av atomvåpen står på spill, var budskapet fra ham.

Også EUs utenrikssjef Federica Motherini beklager Trumps utspill. EU er fast bestemt på å opprettholde atomavtalen, slår hun fast.

Samtidig kaller Israels statsminister Benjamin Netanyahu Trumps beslutning "modig og riktig".

- Israel stiller seg fullt og helt bak Trumps krystallklare beslutning i dag, sier Netanyahu.

Truet Iran

Trump viste i sin tale til at Israel nylig la fram angivelige bevis for at Iran ikke har lagt bort sitt kjernevåpenprogram.

Han hadde også en klar advarsel til Iran på lager: Landet vil få «større problemer» hvis det fortsetter å arbeide mot å skaffe seg atomvåpen.

Trump har fått mye kritikk for å handle alene og i strid med advarsler ikke bare fra europeiske allierte og EU, men også fra Russland og Kina, som begge er parter i avtalen. Han understreket i den forbindelse at USA nøye har rådført seg med sine allierte i Midtøsten og Europa også i Iran-spørsmålet.

Presidenten fremholdt at Iran er den staten i verden som i størst grad støtter terrorister og trakk fram landets rolle i konfliktene i Jemen og Syria.

Obamas store seier

Avtalen om Irans omstridte atomprogram ble fremforhandlet av USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, EU og Iran i 2015. Avtalen var en av Trumps forgjenger Barack Obamas viktigste utenrikspolitiske seirer.

Formålet med atomavtalen fra 2015 var å fjerne mistanken om at Iran i hemmelighet prøvde å utvikle atomvåpen – noe iranske myndigheter gjentatte ganger har benektet. Regimet i Teheran godtok større begrensninger på sitt atomprogram, i bytte mot opphevelse av sanksjoner.

Atomavtalen støttes i dag av et nærmest samlet verdenssamfunn. Men det finnes tre viktige unntak: Irans regionale rivaler Saudi-Arabia og Israel, og USAs president Donald Trump.

