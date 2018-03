Trump tror nordkoreansk nedrustning er mulig

USAs president Donald Trump sier han har tro på at Kim Jong-un er villig til å ruste ned etter den nordkoreanske lederens besøk til Kina.

– I mange år og gjennom mange regjeringer, sa alle at det ikke engang var den minste sjanse for fred og nedrustning på Koreahalvøya. Nå er det en god sjanse for at Kim Jong-un vil gjøre det som er rett for hans folk og for menneskeheten, ser fram til møtet vårt, skriver Trump på Twitter onsdag formiddag.

Han bekrefter også at han fikk en melding fra Kinas president Xi Jinping etter Kims besøk til Beijing.

–Fikk melding i går fra Xi Jinping fra Kina der det sto at møtet med Kim Jong-un gikk veldig bra, og at Kim ser fram til å møte meg. I mellomtiden, og dessverre, må maksimum sanksjoner og press opprettholdes for enhver pris, skriver Trump.

Twittermeldingene er tilsynelatende en reaksjon på Kims første utenlandsbesøk, som han la til sin nærmeste allierte Kina. Under møtet skal Kim ifølge kinesiske Xinhua ha sagt at «det er vår innstilling å forplikte oss til atomnedrustning på halvøya».

