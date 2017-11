Trump trosser Kinas Twitter-forbud

Kina forbyr de fleste sosiale medier, inkludert Twitter, men Det hvite hus mener Donald Trump likevel skal kunne tvitre fra Air Force One.

Kina praktiserer verdens strengeste internettsensur. Sosiale medier som Twitter, Facebook, YouTube og Instagram er blokkert for kinesiske borgere. USAs president Donald Trump landet i Beijing onsdag ettermiddag norsk tid. Trump er på en ellevedagers lang rundreise i Asia, og skal være i Kina i to dager for å besøke landets president Xi Jinping.

Twitter er definitivt Trumps foretrukne kommunikasjonsplattform. Da presidentflyet Air Force One var på vei fra Sør-Korea til Kina, ville én av Det hvite hus-korrespondentene vite om Trump ville tvitre til sine 42 millioner følgere under Kina-besøket.

- Trump tvitrer hva enn han vil

- Synes du han bør tvitre under Kina-besøket? Er det problematisk? Er det noen grunn til at presidenten ikke burde tvitre mens han er i Kina? spurte en av korrespondentene under en pressebrief på Air Force One.

- Nei. Presidenten vil tvitre hva enn han vil. Det er hans måte å kommunisere direkte på til det amerikasnek folket. Hvorfor ikke? Så lenge han har tilgang på Twitter-kontoen, fordi Twitter er bannlyst i Kina sammen med Facebook og de fleste andre sosiale medier, svarer en offisiell tjenestemann ved Det hvite hus, like før Air Force One nærmer seg Beijing.

- Jeg er ganske sikker på at vi har utstyret om bord i dette flyet, sånn at det lar seg gjøre. Men det er verdt å nevne at ingen av de store vestlige plattformene innen sosiale medier er tillatt å operere i Kina, svarer tjenestemannen, ifølge en utskrift som er publisert på Public Pool.

Public Pool er en tjeneste hvor Det hvite hus-korrespondenter legger ut kontinuerlige nyhetsoppdateringer.

Første Twitter-melding i Kina

Trump har tvitret en rekke ganger i løpet av Asia-rundturen. Ved 15.30-tiden onsdag ettermiddag la Trump ut sin første Twitter-melding fra Kina-besøket.

«På vegne av @flotus Melania og meg, takk for en uforglemmelig ettermiddag og kveld i den forbudte by i Beijing. President Xi og fru Peng Liyuan. Vi ser fram til å være sammen med dere igjen i morgen!».

On behalf of @FLOTUS Melania and I, THANK YOU for an unforgettable afternoon and evening at the Forbidden City in Beijing, President Xi and Madame Peng Liyuan. We are looking forward to rejoining you tomorrow morning! https://t.co/ma0F7SHbVU — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 8, 2017

