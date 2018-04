Trump trosser råd og vil hente hjem soldatene fra Syria

Donald Trump presser på for å få helt slutt på USAs militære engasjement i Syria før høstens mellomvalg, stikk i strid med hva hans militære rådgivere mener.

USAs tidligere strategi har vært å bli værende i Syria på lang sikt for å bidra til å stabilisere landet og hindre at jihadistgruppen IS vokser seg sterkere igjen.

Men nå presser Trump på for å hente alle amerikanske soldater hjem fra det krigsherjede landet i løpet av kort tid, selv om militære topper offentlig sier at oppdraget ennå ikke er fullført.

Trump har ikke gitt noen formell ordre om at de 2.000 amerikanske soldatene skal trekkes ut, noe som i så fall vil bety at USA legger ned basen som er etablert ved den kurdiskkontrollerte byen Manbij i Nord-Syria.

Han har heller ikke gitt noen tidsplan for når det skal skje. Men de siste dagene har han flere ganger offentlig uttalt at en fullstendig tilbaketrekking vil skje innen kort tid.

– Vi kommer til å trekke oss ut av Syria veldig snart. La de andre ta seg av det nå, sa Trump i en tale i Ohio torsdag forrige uke.

– Trump står alene

Ifølge tre ikke navngitte tjenestemenn har Trump overfor sine rådgivere gitt beskjed om at han ønsker en fullstendig amerikansk tilbaketrekking innen seks måneder – det vil si før mellomvalget i november, der republikanernes flertall i begge kamrene i Kongressen står på spill.

Men i sin iver etter å få en rask og kontant slutt på Syria-operasjonen, står Trump alene, skriver nyhetsbyrået AP.

Både i forsvarsdepartementet, utenriksdepartementet og etterretningsorganisasjonen CIA er det dyp bekymring for konsekvensene av det maktvakuumet USA vil etterlate seg i Syria.

Bekymringen deles av både Israel, arabiske ledere og andre land i den USA-ledede koalisjonen som har deltatt i krigen mot IS siden 2014.

Kaotiske signaler

Under et møte med sine sikkerhetsrådgivere tirsdag, skal Trump ha gitt beskjed om at han er i ferd med å miste tålmodigheten. Likevel endte møtet uten enighet om noen rask tidsfrist for tilbaketrekkingen.

Konflikten har ført til et virvar av ulike uttalelser om hva som vil skje videre.

Like før møtet tirsdag gjentok Trump foran TV-kameraer at amerikanske soldater skal trekkes ut nå som IS er nedkjempet. Like etter ble han imidlertid motsagt av USAs utsending til den amerikanskledede koalisjonen mot IS, Brett McGurk, som understreket at kampen mot IS ennå ikke er over.

Samme dag uttalte general Joe Votel, som leder den amerikanske sentralkommandoen, at USA bør ha et langsiktig perspektiv i Syria, for å sikre at områder frigjort fra IS blir stabilisert.

– Snakker med allierte

Etter møtet opplyste USAs nasjonale etterretningssjef Dan Coats at Trump hadde deltatt i «en viktig diskusjon» med sin sikkerhetsstab i Det hvite hus. Han sa også at det snart vil komme en beslutning.

Onsdag kom det en lite håndfast uttalelse fra Det hvite hus om at operasjonen mot IS snart er over, men uten flere detaljer.

– Vi vil fortsatt rådføre oss med våre alliere og venner når det gjelder framtidige planer, sa pressetalskvinne Sarah Huckabee Sanders.

