Trump truer med å holde tilbake penger til WHO

President Donald Trump sier han vurderer å holde tilbake den økonomiske støtten til Verdens helseorganisasjon (WHO) fordi den mislyktes i å stanse pandemien.

På den daglige pressekonferansen tirsdag kveld sa Trump at han ville «holde kraftig tilbake» på finansieringen av FN-organet, som får mesteparten av støtten fra nettopp USA.

Trump mener organisasjonen burde erklært viruset en pandemi tidligere.

– De gjorde en feil, de glapp. De burde visst, og de visste trolig. Vi skal undersøke det nøye, sa Trump om WHOs håndtering av spredningen av koronaviruset.

Presidenten sa videre at USA kommer til å holde tilbake penger.

– Vi kommer til å holde kraftig tilbake på pengene og se hva som skjer, sa Trump.

På direkte spørsmål fra reportere i salen avviste presidenten like etterpå at han vil snurpe igjen pengesekken.

– Jeg sier ikke at vi vil gjøre det, men vi vil se på om vi skal stoppe tilskuddene, svarte han.

Han viser til at WHO ikke støttet reiserestriksjonene USA innførte for reisende fra Kina og Europa. Trump beskyldte også WHO for at være for Kina-vennlig i sitt arbeid.

– WHO støttet ikke stengningen. Dersom vi ikke hadde stengt grensene, hadde vi hatt flere hundre tusen flere døde, sa Trump.

Han modererte likevel kritikken han hadde kommet med tidligere i pressekonferansen og sa at WHO er utsatt for mye kritikk.

Hardt kritisert etter pinlig intervju

Da assisterende WHO-direktør Bruce Aylward for noen dager siden ble video-intervjuet av TV-stasjonen RTHK (Hongkong) endte det i en pinlig seanse, referert av en lang rekke globale medier - blant annet BBC.

Aylward ble spurt om WHOs syn på eventuell Taiwan deltakelse i WHO og på Taiwans fremragende innsats mot viruset - der landet har fått kontroll uten å måtte foreta inngripende sanksjoner overfor befolkningen.

Først latet han som han ikke hørte spørsmålet fra journalist Yvonne Tong. Du hun gjentok spørsmålet om Taiwan la han rett og slett på. Tong ringte opp på nytt og gjentok spørsmålet. Da svarte Aylward at: - Kina har vi snakket om allerede.

Han avsluttet intervjuet med å si at om han noensinne vill få viruset, ville han foretrukket å bli behandlet av Kinas eminente helsesystem.

Seansen kan du se her: