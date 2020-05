Trump truer med å skyte: - Kaster bensin på bålet

President Donald Trump truer med å skyte rasende demonstranter. - Trump kaster bare bensin på bålet.

NEW YORK (Nettavisen/NTB): Nasjonalgarden er utplassert i Minneapolis der det for fjerde dag på rad er opptøyer og protester etter at en svart mann døde under en pågripelse.

President Donald Trump har kritisert ordføreren i Minneapolis for hans håndtering av demonstrasjonene, og truer med å sette inn militæret.

– Det er en fullstendig mangel på lederskap. Enten må den veldig svake, venstreradikale ordføreren Jacob Frey få orden på sakene, eller så setter jeg inn nasjonalgarden så jobben blir gjort ordentlig, tvitrer presidenten.

DEMONSTRASJON: Opptøyene i Minneapolis fortsatte natt til fredag og en av politistasjonene i byen ble okkupert og påtent av demonstranter. Foto: AP Photo/John Minchillo

Han sier også at han har lovet guvernøren i Minnesota, Tim Walz, full støtte fra militæret, og kalt personene bak opptøyene for «pøbler», som vanærer minnet om George Floyd.

– Blir det trøbbel, kommer vi til å ta kontroll. Når plyndringen starter, begynner skytingen, skriver Trump.

Flere mener nå at Trumps melding bare er med på å kaste bensin på bålet i Minneapolis.

- Mens Minneapolis brenner, kaster Trump bensin på bålet, skriver ABC News.

Nasjonalgarden utplassert i Minneapolis

Nasjonalgarden er en del av USAs militære reservestyrker og styres av den enkelte delstat.

– Våre styrker er trent for å beskytte liv, bevare eiendom og sikre folks rett til fredelige demonstrasjoner, sier generalmajor Jon Jensen i Nasjonalgarden i delstaten Minnesota.

Sist gang nasjonalgarden i Minnesota ble satt inn for å håndtere opptøyer var i 2008.

Opptøyene har sin bakgrunn i nok et dødsfall der politiet anklages for rasistisk motivert politivold. Mandag ble 46 år gamle George Floyd lagt i bakken av en hvit politimann utenfor en butikk i Minneapolis. Videobilder viser hvordan politimannen presser et kne mot halsen hans selv om Floyd ikke får puste. Ettersom minuttene går, slutter Floyd å snakke og bevege på seg. Samme dag blir han erklært død.

Alle de fire politifolkene som var til stede, har fått sparken, og det er gitt ordre om etterforskning, noe som er relativt uvanlig i slike saker. Vanligvis blir politifolkene permittert.

CNN-team pågrepet

Opptøyene etter dødsfallet toppet seg da en politistasjon i byen ble stormet og satt i brann torsdag. En rekke andre bygninger og butikker i både Minneapolis og nabobyen St. Paul er også ramponert og påtent.

Store politistyrker forsøker å gjenopprette ro i Minneapolis, og guvernøren har tilkalt Nasjonalgarden. Foto: Kerem Yucel / AFP

Noen timer senere ble et CNN-team som dekket protestene, pågrepet under en direktesending. TV-bildene viser at CNN-reporter Omar Jimenez først blir holdt fast av en politimann, før en annen politimann forteller ham at han er pågrepet.

– Hvorfor er jeg arrestert, sir? spør Jimenez mens de setter håndjern på ham.

En produsent og en kameramann er også pågrepet, skriver CNN. Alle tre ble senere løslatt.

Krav om granskning

Nå krever demokratene i Representantenes hus at justisdepartementet iverksetter en granskning av systematisk politivold mot afroamerikanere i USA.

Ifølge førsteamanuensis i historie, kultur og politikk, Deborah Kitchen-Døderlein, er protestene et forsøk på å tvinge myndighetene til å stille de fire involverte politifolkene for retten for drap.

Nå krever demokratene i Representantenes hus at justisdepartementet iverksetter en granskning av systematisk politivold mot afroamerikanere i USA. Foto: Kerem Yucel / AFP

Hun er klar på at USA er et samfunn preget av rasisme og fordommer mot svarte, og hun mener det under Donald Trump igjen er blitt mer sosialt akseptert å være åpent rasistisk. Samtidig har sinnet og frykten i en del av den hvite befolkningen økt.

– Fordommene mot svarte gir seg uttrykk i både åpen rasisme, skjult rasisme og privilegier for de hvite. Det at hvite er født med privilegier i USA, er det vanskelig for mange å erkjenne, sier hun.

Fire fikk sparken

George Floyd døde i politiets varetekt etter at en politibetjent, som brukte kneet sitt til å holde ham nede, holdt ham nede i dette grepet i om lag åtte minutter. Hendelsen førte til at fire politifolk i Minneapolis fikk sparken kort tid etter. Foto: Twitter

Kitchen-Døderlein er selv hvit amerikaner og jobber ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeisk språk ved Universitetet i Oslo.

Hun utelukker ikke at politifolkene også blir pågrepet og tiltalt, selv om det er svært sjelden at politibetjenter er blitt dømt og fengslet for vold mot svarte amerikanere.

– Mer åpen rasisme

Den svarte delen av befolkningen opplever imidlertid fordommene som så farlige at de frykter for sikkerheten til sine barn i møte med politiet, ifølge forskeren.

– Alle foreldre vet de må ta en prat med sønnene sine når de er i alderen ni til tolv år. De forteller dem hvordan de skal opptre i møte med politiet for ikke å virke truende, hvordan de skal holde hendene sine, bevege seg og snakke, sier Kitchen-Døderlein.

Sju skutt i Kentucky

Protestene og opptøyene har også spredt seg til flere andre delstater, blant annet til Denver i Colorado, Oakland i California samt Louisville i Kentucky, der sju personer ble skutt og såret torsdag.

Det skjedde i forbindelse med at demonstranter krevde rettferdighet for Breonna Taylor, en ung, svart kvinne som ble skutt av politiet i sitt eget hjem i mars. Politiet skjøt henne åtte ganger under en narkorazzia, men uten at det ble funnet narkotika i leiligheten.