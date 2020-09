Trump trygler: - Ikke henrett denne mannen

Står i fare for å henrettes ved henging.

Den iranske bryteren Navid Afkari ble dømt for drap etter å ha deltatt på en demonstrasjon i den iranske byen Shiraz i 2018. Afkari ble senere dømt til to dødsstraffer. Familien og aktivister hevder Afkari er uskyldig dømt og frykter henrettelsen er nært forestående.

Aktivister mener drapsanklagene mot 27-åringen er falske, og at det iranske regimet bruker bryteren til å statuere et eksempel på hvordan det kan gå med dissidenter.

Bryting er en folkesport i Iran, og saken har fått massiv oppmerksomhet både i hjemlandet og internasjonalt.

- Vi håper verdenssamfunnet vil øke sin støtte til Afkari, fordi det er det eneste som kan redde ham. Jeg henvender meg spesielt til alle idrettsfolk: Deres kollega er dømt etter falske anklager og har blitt torturert fordi myndighetene vil spre frykt i samfunnet. Han trenger deres støtte, sier leder for Iran Human Rights, Mahmood Amiry-Moghaddam, til Nettavisen.

- Det er bare nitrist

Afkari hevder han ble torturert for å presse fram en falsk tilståelse. Til tross for dette, er dødsstraffen mot Afkari godkjent av landets høyesterett, og det foreligger dermed en rettskraftig dødsdom.

- Norges Bryteforbund støtter selvfølgelig et hvert opprop som kan bidra til å stanse denne henrettelsen. Det er bare nitrist at et land agerer som de gjør her, og dømmer en person til døden for å delta i en protest. Dette er en rettighet som mennesker andre steder i verden tar som en selvfølge. Det er stort engasjement rundt denne saken i det norske brytermiljøet. Det blir veldig nært når vi vet hvem han er, sier generalsekretær i NBF, Morten Sandnæs, til Nettavisen.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) er også kjent med saken.

- Jeg kjenner saken gjennom media, og jeg som de fleste andre i Norge er prinsipielt motstander av dødsstraff. Men det er ikke jeg som skal komme med en offisiell uttalelse på vegne av IOC, sier IOC-medlem Kristin Kloster Aasen til Nettavisen.

IOCs talsperson Mark Adams bekrefter overfor The New York Times at ting er satt i bevegelse, og at IOC er i «konstant kontakt» med iranske IOC-medlemmer og Det iranske bryteforbundet, og at de gjør «sitt ytterste for å tilrettelegge for en løsning».

Trump trygler

USAs president Donald Trump har også nylig vist støtte og sympati for Afkari, og ber iranske ledere om å oppheve dødsdommen.

«Jeg hører at Iran har planer om å henrette en bra og populær bryterstjerne, 27 år gamle Navid Afkari. Hans eneste handling var å delta i en gatedemonstrasjon mot myndighetene. De protesterte mot landets forverrede økonomi og inflasjon,» skrev Trump på Twitter forrige uke.

«Til Irans ledere, jeg ville satt stor pris på hvis deres sparte livet til denne unge mannen, og ikke henretter ham. Takk!» skrev han videre.

- All oppmerksomhet kan hjelpe. Men hjelpen veier tyngst hvis den kommer fra land som har en diplomatisk relasjon til Iran, som for eksempel Norge. USA har ingen diplomatisk tilknytning til Iran, sier Amiry-Moghaddam om Trump-støtten.

UD: - Sterkt bekymret

Utenriksdepartementet (UD) vil ikke kommentere saken til Afkari direkte, men sier at Norge er bekymret for det høye antallet henrettelser i Iran.

- Vi er sterkt bekymret for menneskerettighetssituasjonen i Iran og praktiseringen av dødsstraff. Vi tar dette jevnlig opp direkte med iranske myndigheter og i multilaterale fora. Norge er prinsipiell motstander av dødsstraff under enhver omstendighet. Som FNs spesialrapportør om menneskerettighetssituasjonen i Iran har påpekt i sin siste rapport, er det høye antall henrettelser i landet bekymringsfullt, skriver statssekretær i UD, Audun Halvorsen, i en uttalelse til Nettavisen.

Den amerikanske presidentens oppfordring har tilsynelatende ikke gjort noe videre inntrykk på det iranske regimet, ettersom de besvarte Trump med å vise Afkaris tilståelse på TV.

- Det virker som at de er veldig ivrige på å henge en demonstrant, sier administrerende direktør ved Senter for menneskerettigheter i Iran, Hadi Ghaemi, til The New York Times.

Bildet viser bryteren Navid Afkari (til venstre) og en av hans to brørdre (til høyre) . Alle tre brødrene skal være plassert på isolat i fengsel. Foto: Iran Human Rights

- Dommen basert på en falsk tilståelse

Iran Human Rights har fått tilgang til rettsdokumentene. De sier at bevismaterialet mot Afkari er svakt, og at kjennelsen er basert på falsk tilståelse under tortur.

Afkari er dømt for å ha knivstukket og drept en sikkerhetsvakt i kjølvannet av opptøyer i hjembyen Shiraz i 2018. Først halvannen måned etter protestene ble Afkari arrestert for drapet.

Brødrene til bryteren, Vahid og Habib, som også skal ha deltatt i protestene i Shiraz, ble også arrestert. Begge brødrene er dømt til lange fengselsstraffer.

Dette er bakgrunnen

Det var ved midnatt 2. august i 2018 at en sikkerhetsvakt ved en føderal bygning i Shiraz, Hassan Torkaman, ble knivstukket. Han døde senere på sykehus av skadene. Ifølge rettsdokumenter, som Iran Human Rights har sett, hadde Torkaman fått i oppgave å identifisere demonstranter i byen Shiraz.

Det skal ikke ha vært noen vitner til stede da knivstikkingen skjedde. Men en lokal butikkeier fattet mistanke til to motorsyklister som var blitt observert et stykke unna åstedet samme kveld.

Sikkerhetsmyndighetene i Iran samlet inn mobilinformasjon fra basestasjoner i nærheten av åstedet. Basert på innhentet informasjon fra mobilbasene, gikk de til pågripelse av flere unge mennesker som skal ha vært i området i det aktuelle tidsrommet. Pågripelsen skjedde 45 dager etter knivstikkingen.

Den lokale butikkeieren kunne ikke identifisere noen av de pågrepne, men utelukket ikke at bryteren Afkari lignet litt på den ene motorsyklisten, som butikkeieren kun fikk se et glimt av fra nesen og ned - 45 dager tidligere.

Iran Human Rights sier brødrene har det svært tøft i fengsel.

- På mandag ble de overført il isolasjon, hvor Afkari og begge brødrene ble banket opp av fangevoktere. Ifølge våre opplysninger er Afkari fortsatt på isolasjon, men i og med at han er dømt til døden, og dødsdommen er rettskraftig, så står han i fare for å bli henrettet, sier Amiry-Moghaddam.