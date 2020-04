Trump tvitret om «Noble Prizes» som burde tilbakekalles

USAs president Donald Trump skrev på Twitter om priser som burde trekkes tilbake av «the Noble Committee» – før meldingene deretter ble slettet.

Twitter-meldingene omtales av en rekke medier, blant dem The Independent , Business Insider og Dagens Næringsliv.

Utgangspunktet var at Trump kritiserte journalister som har skrevet om Russlands antatte forsøk på å påvirke amerikansk politikk. På Twitter søndag skrev han blant annet at disse journalistene bør stilles for retten.

Han skrev også at journalistene bør levere tilbake «Noble Prizes» som de har mottatt. Han spurte også når «the Noble Committee» vil ta affære.

Det engelske ordet for nobelprisen er «Nobel Prize», mens «noble» blant annet kan bety edel eller adelig. I en senere Twitter-melding hevdet Trump å ha vært sarkastisk å ha brukt ordspillet bevisst. De opprinnelige meldingene ble slettet, ifølge Business Insider.

Verken i Sverige eller Norge deler nobelkomiteene ut journalistpriser, og flere medier spekulerer på om Trump kan ha siktet til Pulitzerprisen.

