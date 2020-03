Trump tyr til krigslov for å tvinge GM til å produsere respiratorer

President Donald Trump tyr til en lite brukt krigslov for å tvinge bilgiganten GM til å legge om og starte produksjon av pustemaskiner.

Loven ble vedtatt for å brukes i krigstid slik at private selskaper kunne pålegges å produsere varer som var nødvendige i totalforsvaret.

– Loven åpner for at Det hvite hus kan pålegge GM å prioritere føderale behov for respiratorer. Kampen mot viruset er avgjørende for nasjonen. Vi har forhandlet, men GM har kastet bort tiden, sier presidenten.

Få opp farten!

I flere frittalende twittermeldinger tidligere på dagen forlangte presidenten fredag at General Motors straks måtte gjenåpne sin nedlagte fabrikk i Lordstown, Ohio, eller en annen fabrikk, for å komme i gang med produksjon av respiratorer.

Og til Ford var budskapet like klart:

– Ford, kom i gang med pustemaskinene, og det kjapt!

Alt i kjent stil, med store bokstaver og mange utropstegn.

Trakk seg ut

Ifølge The New York Times hadde Det hvite hus planlagt å kunngjøre en felles satsing mellom GM og selskapet Ventec Life Systems for å produsere 80.000 respiratorer. Fra flere hold i USA er det kommet desperate rop om hjelp, da mangelen på respiratorer er stor og antallet pasienter med pustevansker økende.

Det inngikk i planene at GM skulle oppruste en nedlagt bilfabrikk, men dette gikk skeis i siste øyeblikk da konsernet ble klar over at utlegget ville ligge på rundt 1 milliard dollar, skriver avisen.

GM har øyensynlig skjønt tegningen og sier at det nå foreligger en nesten ferdig avtale om å produsere medisinsk utstyr ved en bilfabrikk i Kokomo, Indiana. Trolig vil fabrikken kunne sende ut de første respiratorene allerede i april, heter det.