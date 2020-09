Trump vant debatten

Nattens kaotiske og meningsløse debatt pasifiserer velgere Joe Biden trenger. Dermed står Trump på mange måter igjen som vinneren.

Den første presidentdebatten ble enda verre enn fryktet. Moderator Chris Wallace, som hadde en umulig oppgave, mistet kontrollen etter fem minutter. De neste 85 minuttene var barnsligheter, tøv og fjas på et så lavt nivå at kandidatene bedre hadde kledd klovnenese og fargerike bursdagsfløyter enn presidentdressene de hadde på seg.

Se debatten øverst i saken.

De fleste kommentatorene bruker store ord. Dette er et shitshow, en skam for demokratiet og en skandale for USA. Det er lett å være enig. Fordi vi som tror på politikk forventer mer av USA. MYE mer. Det er helt fint at politiske debatter har elementer av show, teater og drama. Det må være litt sirkus for å engasjere. Men det bør også være interessant meningsbryting, sammenhengende argumenter og en dose fakta i bunn.

Les også: Presidentduellen: Den norske milliardæren er ikke i tvil om hvem han ville stemt på

Presidentkandidat Joe Biden (t.h.) blir av mange utpekt som vinner i nattens debatt. Nettavisens kommentator mener debatten styrket president Donald Trump (t.v.) I midten ordstyrer Chris Wallace. Foto: Jonathan Ernst (Reuters/NTB)

Nattens debatt var lavpannet sirkus og muggent brød.

For alle som er glade i tall og meningsmålinger er situasjonen ganske dårlig for Trump. Han har en meget stor, lojal og synlig tilhengerskare, men den er ikke stor nok til å få han gjenvalgt.

Les mer: Trump møtte Biden: - Den verste debatten noensinne!

Trumps strategi

Da tilsier tradisjonell tenkning at Trump også bør forsøke å appellere til mer moderate republikanere for å utvide den potensielle velgerbasen. Mange hadde forventet at han ville forsøke på det i nattens debatt. Men neida.

Trump har åpenbart valgt en helt annen strategi. Han står last og brast med kjernevelgerne og snakker usminket til denne gjengen. Og de elsker det. De har aldri hatt særlig tillit til politikere, og finner stor glede i å ha en president som ikke følger reglene og som latterliggjør både politikere og det politiske systemet.

Bidens utfordring

Utfordringen for Biden, tror jeg, er at mange av hans potensielle velgere blir stadig mer oppgitte og føler stadig større distanse til politikk generelt. De er frustrerte fordi Trump kommer unna med det meste og fordi mange politikere, også mer moderate republikanere, nå logrer til Trump og ikke våger å at et oppgjør med løgnene, sviket og persondyrkelsen.

Så istedenfor å gå dør til dør for å få Biden valgt, setter de seg i sofaen hjemme og strømmer en serie. De orker ikke å engasjere seg. De vil ikke å ta del i politikken slik den er nå. De kan ikke fordra Trump, men gjør lite for å få Biden til det hvite hus. De føler massiv avmakt.

Flere blir hjemme

Nattens debatt vil føre til flere hjemmesittere på valgdagen. Det er i Trumps interesse, fordi de fleste av disse ville stemt på den tidligere visepresidenten. Du kan være helt sikker på at Trumps kjernevelgere kommer til å stemme. De står gjerne timer i kø for å få fire nye år med familien Trump. Nattens debatt påvirker ikke det.

Så nei, Trump vant ikke selve debatten. Den hadde absolutt ingen vinnere. Men Trump lykkes med å få enda flere til å kjenne på frustrasjonen og håpløsheten. Få enda flere til å si tusen takk, men dette gidder jeg ikke å være med på lenger. Og det var kanskje planen hans hele veien.