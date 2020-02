Trump vant med 97 prosent - Biden og Co rammes av kaos

President Trump fryder seg over soleklar seier i Iowa, mens demokrater er frustrerte.

Mandag gikk startskuddet for Demokratene og Republikanernes nominasjonsprosess, som skal avgjøre hvem som skal stille som partienes presidentkandidat i november.

Sittende president Donald Trump har nemlig konkurrenter i eget parti, i hvert fall i teorien.

Både tidligere guvernør i Massachusetts, Bill Weld, og tidligere kongressrepresentant Joe Walsh utfordrer Trump om å bli Republikanerens presidentkandidat.

Men begge måtte se seg slått av Trump, som fikk om lag 97 prosent av stemmene i Republikanernes nominasjonsvalg i Iowa, melder Fox News. Weld og Wash fikk én prosent hver av stemmene.

- Presidenten har rekordstor støtte blant republikanske velgere, sier talsmann for Det republikanske parti, Rick Gorka, til Fox News.

Trump jublet allerede natt til mandag over valgresultatet i Iowa.

- Stor seier for oss i Iowa i kveld. Tusen takk! skrev presidenten på Twitter mandag kveld.

Etter noen nattetimer kommer han med følgende oppdatering på Twitter:

- Demokratenes caucus (nominasjonsmøter red.anm.) er en fullstendig katastrofe. Ingenting virker, akkurat som da de styrte landet. Husk nettstedet til Obamacare som kostet 5 milliarder dollar, som burde ha kostet 2 prosent av det beløpet. Den eneste som kan påberope seg en seier i Iowa i går kveld er «Trump», skriver han på Twitter tidlig tirsdag morgen amerikansk tid.

Fullt så greit har det imidlertid ikke gått for Demokratene, som også avholdt nominasjonsvalg i Iowa på mandag. Tekniske feil og problemer med opptellingen har ført til forsinkelser av resultatet.

- Det er litt kaos. De har hatt en del tekniske problemer med opptellingen. Det vil bli en del vitsing på «Saturday Day Night Live» og sånt (amerikansk humor/satire-program red.anm.), men hvis resultatene kommer og det ikke er et altfor uventet resultat, så tror jeg dette glir over, sier professor emeritus i nordamerikanske studier ved Universitetet i Oslo, Ole Moen, til Nettavisen.

Caucus er et politisk valgmøte der registrerte velgere fremmer og velger sin kandidat i plenum, framfor en ordinær avstemning med stemmeseddel.

- Ikke uvanlig med kaos

Førsteamanuensis Alf Tomas Tønnessen ved Universitetet i Agder sier det ikke er uvanlig med kaos under opptellingen av stemmene i Iowa, der nominasjonsvalget arrangeres som et såkalt caucus.

- Caucuser er veldig kompliserte og grusomt demokratiske, og det er alltid kaos. Det var kaos i Iowa for fire år siden også. Da var også resultatene forsinket, sier Tønnessen til NTB.

Han mener de foreløpige resultatene kan gi en sterk indikasjon på hvordan det vil gå.

- Hvis det stemmer at Buttigieg ligger på annenplass, er det duket for en liten overraskelse, sier han.

Tidligere visepresident Joe Biden holdt tale i Iowa mandag, selv om resultatet ikke var offentliggjort. Foto: John Locher (AP)

Klokka 4 natt til tirsdag norsk tid skulle resultatene fra Demokratenes første nominasjonsvalg ha vært klare. Nå fører forsinkelsen til stor skuffelse og frustrasjon blant både velgere og valgkamparbeidere i Iowa. Opptellingen foregikk tirsdag formiddag manuelt. Men leiren til Bernie Sanders nektet å vente på offisielle resultater.

Tirsdag morgen kunngjorde en av Sanders rådgivere at foreløpige tall viser at den 78 år gamle senatoren har fått 28,62 prosent av stemmene, mens Buttigieg følger etter med 25,71 prosent. Tallene er basert på resultater fra nesten 40 prosent av valgdistriktene.

Nedtur for Biden?

En seier til venstreorienterte Sanders er ikke uventet, men hvis Buttigieg ender med å ta annenplassen, vil det være et hardt slag for Joe Biden, som lenge har vært regnet som favoritt til å bli Donald Trumps utfordrer i høstens presidentvalg. Meningsmålinger hadde på forhånd gitt Biden annenplassen.

78 år gamle Sanders regnes som venstreorientert, mens Buttigieg (38) er moderat, slik som Biden (77).

Dataene som er samlet inn av Sanders' stab, viser også at senator Elizabeth Warren ligger an til en tredjeplass med 18,42 prosent, mens Biden er helt nede på en fjerdeplass med 15,08 prosent.

Senator Bernie Sanders (78) fra Vermont Bernie Sanders har flere ganger forsøkt å bli Demokratenes presidentkandidat. Nå ser han ut til å ha kraftig medvind i Iowa. Foto: (NTB scanpix)

Manuell opptelling

Lederen for Det demokratiske partiet i Iowa, Troy Price, har opplyst at opptellingen nå foregår manuelt basert på sikkerhetskopilister. Han sier også at resultatene vil bli offentliggjort senere på dagen, uten å presisere når. Han har ikke villet svare på spørsmål fra mediene.

Partiets kommunikasjonsleder Mandy McClure sier at det er funnet «uoverensstemmelser i rapporteringen av tre sett med resultater». Hun avviser at problemene skyldes at en ny app ikke virket, slik flere medier har meldt.

- Det er rett og slett et problem med rapporteringen, sier hun til The New York Times.

Forsinkelsen vil kunne skade troverdigheten til både Demokratene og resultatet i Iowa.

- Dette er et marerittscenario for Det demokratiske partiet i Iowa. Dette vil man absolutt ikke ha i en tid der alle stiller spørsmål ved nominasjonsmøteprosessen, du vet det er et gammeldags system, alle USAs lyskastere er rettet mot dem, sier Elizabeth Walentin, som tidligere har være valgkampmedarbeider for Demokratene, ifølge nyhetsbyrået TT.

Tidligere ordfører Pete Buttigieg og moren Anne Montgomery under valgmøte mandag. Han kan bli den store overraskelsen i nominasjonsvalget i Iowa. Foto: Charlie Neibergall (AP)

Viktig pekepinn

Mandag kveld ble det arrangert nesten 1.700 folkemøter i delstaten, der velgere som er registrert som demokrater, kunne stemme på sin favorittkandidat.

For første gang skal Det demokratiske partiet også sende ut tre ulike resultater, slik at både råstemmene og det endelige valgresultatet blir kjent.

Folkemøtene i Iowa vil gi en viktig pekepinn på hvem som vil seile opp om favoritter til å bli Demokratenes presidentkandidat. Vinnerne kan regne med stor oppmerksomhet i mediene, og resultatet pleier også å påvirke synet på kandidatene i andre delstater.

Neste nominasjonsvalg arrangeres i New Hampshire om en ukes tid, deretter går det slag i slag fram til Demokratenes landsmøte i juli. På republikansk side stiller Trump til gjenvalg. Han har ingen reelle utfordrere.