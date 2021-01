- Trump var «som et monster» og «mentalt utilgjengelig» under angrepet

- Trump kunne ikke se klart.

NEW YORK (Nettavisen): Flere amerikanske medier har snakket med personer rundt Donald Trump om hvordan presidenten håndterte krisen, da flere hundre mennesker stormet kongressbygningen i Washington på onsdag.

Trump: - Hva med den andre siden?

- Han fortsatte å si: «De aller fleste av dem er fredelige. Hva med opptøyene i sommer? Hva med den andre siden? Ingen brydde seg da de gjorde opprør. Mine folk er fredelige. Mine folk er ikke kjeltringer», sier en ikke navngitt tjenestemann til Washington Post om minuttene da demonstrantene stormet Capitol Hill.

I stedet for å fordømme angrepet i starten, var Trump mer opptatt av å beskytte sine tilhengere, skriver avisen.

Se video hvor Trump oppfordrer demonstrantene til å gå mot kongressen:

- Trump kunne ikke se klart

Kilder WP og Axios har pratet med, tegner et bilde av en president som både var «som et monster» og som virket «mentalt utilgjengelig » under stormingen.

En kilde opplyser til Washington Post at Trump skal ha vært «så drevet av at han ble behandlet urettferdig», at han hadde problemer med å forstå hva som i det hele tatt skjedde. Kilden betegner Trump «som et totalt monster» på dette tidspunktet.

Trump skal ha vært spesielt opprørt over visepresident Mike Pence. Det var Pence som formelt skulle lese opp og godkjenne valgresultatet i Kongressen på onsdag. I den forbindelse uttalte visepresidenten at han ikke hadde myndighet til å forkaste valgmannsstemmene som har gått til Joe Biden, slik Trump ønsket at han skulle gjøre.

President Trump skal da blitt så opprørt at han «ikke kunne se klart», skriver avisen.

Axios skriver også at flere kilder hevder at Trump var «mentalt utilgjengelig» mens angrepet pågikk.

De og Politico skriver også at flere av Trumps venner og rådgivere på et tidspunkt «unngikk ham som pesten», og «ga opp å kommunisere med presidenten fordi de anså ham som mentalt utilgjengelig», skriver Business Insider.

- Presidenten ønsket dette og nøt det

New York Times-reporteren Maggie Haberman skriver også at Trump på et tidspunkt onsdag ettermiddag skal ha blitt forsøkt overbevist om å gå ut med en sterk oppfordring for å få stoppet voldelighetene.

Trump skal derimot ha «ignorert disse bønnene», skriver avisen. Haberman hevder også at en Trump-rådgiver skal ha sagt at folkene rundt presidenten «var sikre på at presidenten ønsket dette og nøt det».

Totalt døde fire personer i forbindelse med de blodige kongressopprøret. Mer enn 50 politifolk ble skadd og flere ble innlagt på sykehus med alvorlige skader. Mer enn 50 personer er arrestert, og FBI er også ute og etterlyser hundrevis av personer.

Se video av kongressopprøret her:

- Vet ikke om jeg vil bli involvert

Da stormingen fant sted, skal det også ha vært færre folk rundt president enn det vanligvis er. Svigersønnen og rådgiveren Jared Kushner skal blant annet ha vært på vei hjem fra Midtøsten på onsdag da stormingen fant sted.

- Jeg vet ikke hvem som kommer gjennom til ham akkurat nå, uttaler en person Trump-administrasjonen til Politico om hva som fant sted onsdag ettermiddag .

- Jeg vil ikke snakke med ham ... Hva skal jeg si? Dette er et av de øyeblikkene da jeg ikke vet om jeg vil bli involvert, sier en annen kilde i administrasjonen.

Til slutt skal derimot medlemmer av Trump-administrasjonen ha fått overbevist Trump om at han måtte gå ut med en uttalelse, noe han også gjorde på Twitter.

Presidenten skal derimot ha gått imot deres ønsker og gjort spontane endringer i talen, hvor han blant annet kom med nye falske påstander om at han hadde vunnet presidentvalget.

Se video av talen til president Donald Trump her:

Fikk massiv kritikk for talen

Selv om Trump i videoen tar avstand fra volden og ber folk dra hjem, fikk Trump i etterkant massiv kritikk for innholdet i talen. Videoen ble også slettet av både Twitter og Facebook.

– Denne videoen avslører at president Trump ikke er mentalt frisk, skrev demokratene i en uttalelse natt til torsdag.

Der ba demokratene i justiskomiteen også om at Mike Pence bør ta over som president.

