Trump varsler pressekonferanse: - Nå faller brikkene på plass

President Donald Trump varsler en pressekonferanse torsdag kveld.

NEW YORK (Nettavisen): Det opplyser presidenten selv i en Twitter-melding torsdag morgen amerikansk tid.

- Viktig pressekonferanse i dag med advokater om en veldig klar og levedyktig vei til seier. Brikkene faller nå veldig pent på plass. RNC kl. 12.00, skriver Trump på Twitter.

Trump: - Valgbedrageri

Det er uklart om presidenten, som fortsatt ikke har erkjent valgnederlaget, selv stiller på pressekonferansen. Men det er trolig ikke tilfelle siden han opplyser at det er advokater som skal delta.

Trump fortsetter på torsdag å komme med ubekreftede påstander om at valget er preget av valgfusk.

- Valgbedrageriet i Detroit er voldsomt, og har vært det i mange år! skriver Trump.

Trump: - Få det gjort!

Trump hevder også det er funnet flere stemmer i Georgia som ikke er blitt talt opp.

- Tusenvis av stemmer som ikke er talt opp er oppdaget i fylker i Georgia. Når den mye viktigere sammenligningen av signaturer finner sted, vil staten snu til å bli republikansk, og det veldig raskt. Få det gjort! skriver Trump.

Fikk 10,1 millioner flere stemmer enn i 2016

Torsdag deler presidenten også en sak fra New York Times der det fremkommer at Trump fikk 10,1 millioner flere stemmer i årets valg enn han gjorde under valgseieren i 2016.

... Og med disse tallene, de klart høyeste noensinne for en sittende president, er det ingen mulighet for at Demokratene kunne ha vunnet, bortsett fra gjennom det vi opplever nå - Et Rigget valg! skriver Trump.

Trump: - Dette er utrolig!

Sent onsdag kveld delte Trump også det han hevder er statistikk som viser at Biden i forbindelse med valgopptellingen plutselig fikk registrert over 143.000 stemmer klokken 03.42 på natten.

- Se på dette i Wisconsin! Dagen etter valget mottar Biden et lass med 143 379 stemmer klokken 03.42, etter at de fikk vite at han tapte skikkelig. Dette er utrolig! skriver Trump.

Til tross for Trumps gjentatte påstander om valgfusk, har representanter for USAs valgmyndigheter slått fast at det ikke finnes bevis for at stemmesedler ble endret eller gikk tapt under valget.

De amerikanske valgansvarlige har uttalt at det amerikanske presidentvalget var det sikreste noensinne.

Biden: - Flere vil dø

Denne uken har påtroppende president Joe Biden kommet med krav om rask handling og samarbeidsvilje fra Trump-administrasjonen i overgangsperioden.

– Flere mennesker kan dø om ikke vi koordinerer, sa Biden på en pressekonferanse tidligere denne uken.

Men siden Donald Trump bestrider fortsatt valgresultatet, har han nektet Biden tilgang til alle systemer og koronaplaner.

Trump-ansatte strekker ut en hånd til Biden i skjul

NTB skriver på torsdag at en gruppe ansatte i Det hvite hus helt i det skjulte har begynt å opprette kontakt med påtroppende president Joe Biden for å sikre en god overgangsperiode.

Gruppen på en håndfull ansatte og tidligere ansatte har i ren frustrasjon over at Donald Trump nekter å erkjenne valgnederlaget, tatt saken i egne hender. De har opprettet kontakt med Biden-leiren, for å sikre en god maktoverføring, ifølge CNN.

– Det er ikke noe vi ville ha fått problemer for. Det er bare et tilbud om å hjelpe til. De vet hva vi mener, og hva vi kan og ikke kan si og gjøre, sier en Trump-ansatt til CNN.

