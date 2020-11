Trump varsler pressekonferanse

President Donald Trump skal holde en pressekonferanse fredag kveld.

NEW YORK (Nettavisen): Trump kaller fredag inn til en pressekonferanse klokken 22 norsk tid, melder CNN.

CNN skriver at Trump skal gi en oppdatering på Operation Warp Speed, programmet som skal sikre at 300 millioner doser med vaksine blir produsert på kort tid.

Trump har ikke uttalt seg offentlig siden 5. november.

- Trump gjør seg klar til en andre periode

En av Donald Trumps rådgivere, Peter Navarro, sier til Fox News fredag morgen at Det hvite hus nå fortsetter «jobbe under den antagelsen at det går mot en ny Trump-periode», og at president Trump «vant valget», melder CNN.

- Vi beveger oss fremover her i Det hvite hus under antagelse om at det kommer en ny Trump-periode, sier Navarro.

Navarro legger også til at de er bestemt på at Donald Trump vant valget.

- Vi har, det som i en viss forstand ser ut til å være, et bedrag, sier Navarro.

- Hvis du ser statistisk på hva som skjedde, så vant presidenten helt klart dette valget, han ledet også på valgdagen. Og så, etter valgdagen, så på en eller annen måte i disse viktige vippestatene, så fikk de akkurat nok stemmer til å innhente presidenten, sier Navarro.

President Donald Trump har så langt ikke erkjent valgnederlaget, til tross for at de fleste har erklært Joe Biden til valgvinner.

President Donald Trump har i flere Twitter-meldinger denne uken gjentatt påstandene om at han vant valget og at det var preget av fusk.

- I årevis har Demokratene snakket om hvor usikre og rigget våre valg har vært. Nå snakker de om hvilken fantastisk jobb Trump-administrasjonen gjorde for å gjøre 2020 til det sikreste valget noensinne. Egentlig er dette sant, bortsett fra hva Demokratene gjorde. Rigget valg! skriver Trump på Twitter fredag.

Fredag melder CNN også at Joe Biden er valgvinneren i Georgia og at Trump vant Nord-Carolina.

