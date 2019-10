Trump vil forhandle mellom Tyrkia og kurdere i Syria

President Donald Trump har bedt amerikanske diplomater mekle fram en våpenhvile mellom Tyrkia og kurdiske styrker i Syria, opplyser en anonym kilde.

Under løfte om anonymitet uttaler en seniorrådgiver i utenriksdepartementet seg om oppdraget de skal ha fått av Trump.

– Vi har fått i oppgave av presidenten å se om det er politiske områder der de to partene kan møtes på halvveien, (og om) det finnes en måte å oppnå en våpenhvile på.

Utenfor Det hvite hus bekreftet Donald Trump torsdag at han håper USA kan ha en rolle som forhandler i konflikten mellom Tyrkia og de syriske kurderne.

–Jeg håper vi kan mekle, sa Trump, som selv åpnet for en tyrkisk militærintervensjon da han tidligere i uka beordret amerikanske soldater ut av grenseområdet mellom Syria og Tyrkia.

Tidlig stadium

Trump gjentok advarselen sin om at det vil innebære følger for Tyrkia om landets militære offensiv krysser det Trump har omtalt som «den røde linjen».

– Vi kommer sannsynligvis til å gjøre noe, slå hardt ned på det med tanke på sanksjoner og andre ting, sa han etterpå.

Presidenten utdypet ikke sitt noe vage utsagn om hvor hans grense egentlig går, men seniorrådgiveren i utenriksdepartementet uttaler at vilkårlige angrep på sivile og etnisk rensing av kurdiske områder ikke vil bli tolerert. Han la til at denne røde linjen, dem bekjent, ikke skal vært overtrådt så langt. Han understreket imidlertid at situasjonen er på et tidlig stadium.

Foretrekker mekling

Det er uklart hvorfor USA har ventet til etter at den tyrkiske offensiven er i gang med å forsøke å mekle mellom partene.

På Twitter la Trump torsdag kveld ut en melding der han beskriver hvor han mener USA står.

– Vi har ett av tre valg: Sende inn tusenvis av soldater og vinne militært, ramme Tyrkia veldig hardt økonomisk og med sanksjoner, eller megle fram en avtale mellom Tyrkia og kurderne.

Trump uttalte til pressen at Tyrkia er klar over at han ikke støtter en invasjon av kurdiske områder, men han sa videre at han ikke tror det amerikanske folk ønsker å sende soldater dit. Derfor ønsker han det tredje alternativet.

Allierte under angrep

Den tyrkiske offensiven mot kurdiskkontrollerte områder i Nord-Syria er inne i sitt tredje døgn.

Tyrkiske ledere sier at offensiven vil fortsette helt til Tyrkia har tatt kontroll over et område langs den tyrkiske grensen som strekker seg 3 mil inn på syrisk territorium.

Inntil nylig var USA alliert med den kurdiskdominerte SDF-militsen i Nord-Syria, som har spilt en nøkkelrolle i kampen mot IS.

(©NTB)