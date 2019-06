Trump vil ilegge Iran nye sanksjoner

USAs president Donald Trump vil innføre ytterligere sanksjoner mot Iran, for å hindre at landet utvikler atomvåpen, skriver Reuters.

Samtidig sier han at militære aksjoner i landet fortsatt er aktuelt.

En talsmann for Irans utenriksdepartement sier til nyhetsbyrået Tasnim at landet er klare til å slå tilbake mot alle slags angrep fra USA.

Etter at Trump i fjor trakk USA fra den internasjonale avtalen om Irans atomprogram har han innført omfattende økonomiske sanksjoner mot Iran. Sanksjonene har hatt svært alvorlige konsekvenser for landets økonomi.

Konflikten mellom landene er blitt markant forverret etter at den iranske Revolusjonsgarden skjøt ned en amerikansk drone natt til torsdag. Iran hevder dronen befant seg i iransk luftrom, mens USA mener det ubemannede militærflyet befant seg i internasjonalt luftrom.

Irans utenriksminister Javad Zarif. Foto: Ebrahim Noroozi / AP / NTB scanpix

Irans utenriksminister Javad Zarif har på Twitter lagt ut et kart han mener viser at dronen ble skutt ned over iransk farvann.

– Det kan ikke være noen tvil om hvor flyet var da det ble skutt ned, skriver Zarif.

USA forberedte torsdag et militært angrep mot Iran, som svar på iranernes nedskytning av dronen. Angrepet ble angivelig avlyst av Trump i siste øyeblikk.