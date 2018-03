Trump vil innføre dødsstraff for narkoselgere

President Donald Trump legger mandag fram en plan for å bekjempe narkomisbruk, som blant annet inneholder dødsstraff for folk som smugler og selger narkotika.

Den amerikanske presidentens plan vil oppfordre Kongressen til å skjerpe strafferammen for narkotikasmuglere, opplyser tjenestemenn fra Det hvite hus.

Justisdepartementet ønsker dødsstraff for narkosmuglere når det er hensiktsmessig i henhold til den nåværende lovgivningen, men Det hvite hus har ikke gitt eksempler på hvilke tilfeller det dreier seg om.

Regjeringen ønsker også å redusere antallet resepter på medisin med en tredel i løpet av de neste tre årene.

Trump tok opp spørsmålet om dødsstraff til narkotikahandlere under et arrangement i Pennsylvania tidligere i år. Han har flere ganger sagt at narkotikaselgere er ansvarlig for tusenvis av dødsfall.

Trump vil legge fram sin plan i New Hampshire mandag.

