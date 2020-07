Trump vil sende føderale agenter til flere byer

Trump varsler at det kan bli aktuelt å sende føderale agenter til New York, Philadelphia og Detroit.

Væpnede føderale agenter i kamuflasjedrakt er allerede på plass i Portland i delstaten Oregon for å slå ned på uroen der. Nå planlegger USAs president Donald Trump å sende føderale agenter til Chicago, og mandag truet han med å sende agenter også til andre større byer, melder The New York Times. De aktuelle byene er alle kontrollert av Demokratene. Dette skaper bekymring, snart 100 dager før presidentvalget.

Guvernører og andre delstatsmyndigheter reagerer med sinne på Trumps utspill og kaller det autoritært. De varsler at de vil se på lovverk og muligheter for søksmål for å stoppe ham.

- President eller ei. Jeg vil ikke tillate tropper i Chicago, og jeg vil gjøre alt som står i min makt til å stoppe dette, uttalte Chicagos borgermester Lori Lightfoot til flere medier mandag. Overfor nyhetskanalen MSNBC peker hun på at myndighetene i Portland ikke ba om forsterkninger, ikke fikk noe forhåndsvarsel og at de føderale agentene opptrer i gatene og foretar arrestasjoner uten skilt eller noe som identifiserer hvem de er.

- Det bryter med vår grunnlov, sier Lightfoot.

KRITISERER TRUMP: Chicagos borgermester, Demokraten Lori Lightfoot, på en pressekonferanse 17. juli. Mandag sa Lightfoot at måten føderale agenter er brukt i Portland bryter med grunnloven og at hun vil motsette seg at det samme skal skje i Chicago. Foto: Pat Nabong (AP)

New York, Philadelphia og Detroit neste?

Borgermester Ted Wheeler i Portland har anklaget føderale agenter for å bidra til eskalering i en langvarig konflikt mellom demonstranter og politi ved at de kjører rundt i byen i umerkede biler og pågriper folk på åpen gate uten å identifisere seg selv, melder NTB via AFP.

- Tilstedeværelsen deres her fører til mer vold og mer hærverk. Det hjelper ikke på situasjonen i det hele tatt. De er uønsket her. Vi har ikke bedt dem om å være her. Faktisk ønsker vi at de forlater byen, sier Wheeler.

President Donald Trump skrev på Twitter søndag at Washington, med å sende føderale agenter til Portland, forsøker å hjelpe byen, ikke skade den.

- Byens ledere har i flere måneder mistet kontrollen over anarkister og oppviglere, skrev Trump.

Wheeler mener på sin side at agentene, som Portland ikke hadde bedt om å få tilsendt, setter byens eget politi og innbyggere i fare. Sammen med borgermestere i Seattle, Atlanta, Chicago, Kansas City og Washington D.C. har Wheeler nå sendt et brev med krav om at de føderale agentene trekkes tilbake.

Demonstrasjonene mot rasisme og politivold etter at George Floyd døde i politiets varetekt, har pågått i Portland og ellers i USA i seks uker.

Trump: - Vil ødelegge landet vårt

Donald Trump bruker Twitter til å kritisere politiet i Portland etter uroen der.

- De radikale venstredemokratene, som helt kontrollerer Biden, vil ødelegge landet vårt slik vi kjenner det. Utenkbare fæle ting vil skje med Amerika. Se på Portland, der politiet synes det er greit med 50 dager med anarki. Vi sendte hjelp. Se på New York, Chicago, Philadelphia. NEI! skrev presidenten på Twitter søndag.