Trump vil sende oljebransjen inn i Alaskas viltreservat

Trump-administrasjonen kunngjorde torsdag en endelig plan om å åpne opp for oljeboring i et tidligere vernet viltreservat i Alaska.

Alaskas Arctic National Wildlife Refuge har vært fredet og vernet mot oljeutvinning i mange tiår, men nå vil Trump-administrasjonen tillate oljeindustrien tilgang til kystslettene nord i Alaska for aller første gang, skriver Los Angeles Times.

Planen er å dele ut konsesjoner for oljevirksomhet i et område på 630.000 hektar, skriver avisen. Tilhengerne mener tiltaket vil være en enorm oppmuntring for delstaten som sliter økonomisk.

- Uopprettelig skade

Mens kritikerne mener tiltaket kan føre til uopprettelig skade i regionen som allerede er rammet av stigende temperaturer og andre klimaendringer. Kystslettene i nordlige Alaska er habitat for et stort antall truede isbjørner, reinsdyr, ulver og trekkfugler.

Republikanerne i Kongressen har lenge drømt om å åpne opp for oljeaktivitet i denne regionen, og i 2017 fikk de endelig gjennom et budsjettforslag som åpnet nettopp for dette.

Demokrater og miljøvernforkjempere har i flere tiår klart å verne området mot oljeleting gjennom vedtak i Kongressen.

Demokratene som har flertall i Representantenes hus, vedtok en ny lov samme dag som Trump-administrasjonens kunngjøring. Lovforslaget har til hensikt å fornye det gamle mandatet om å verne området mot oljeleting.

Men lovforslaget blir neppe godkjent av Senatet, som kontrolleres av et republikansk flertall. Håpet for Demokratene er at de får flertall i Senatet etter valget neste år.

- Det er noen steder som er for ville, viktige og unike til å bli ødelagt av olje- og gassutvinning, sier demokrat og kongressmedlem Jared Huffman i en uttalelse.

- De vernede kystslettene i nordlige Alaska er ett av disse spesielle stedene, sier Huffman, som står bak det siste lovforslaget som ble vedtatt i Representantenes hus torsdag.

Liten vilje blant folket

En meningsmåling utført av Universitetet Yale i 2017, samme år Kongressen behandlet og vedtok lovforslaget om utvinning i området, viste at 70 prosent av velgerne var imot, inkludert et ørlite flertall av Republikanerne.

Det er den amerikanske etaten for håndtering av land, BLM, som kom med kunngjøringen om dele ut konsesjoner for oljeboring i kystslettene i nordlige Alaska.

BLM opplyste torsdag at de nå er i sluttfasen med prosjektet og venter å utstede oljekonsesjoner mot sluttet av året.

Etaten har estimert at olje som blir utvunnet og brent fra området, vil tilsvare et årlig klimautslipp på mellom 0,7 millioner og 5 millioner tonn med karbondioksid i atmosfæren. I verst tenkelig scenario vil dette tilsvare utslippet til ytterligere én million nye biler på veiene hvert år, skriver The Guardian.

Juridiske eksperter mener at dersom Trump taper presidentvalget i 2020 mot en kandidat som ønsker å blokkere oljeboring i regionen, så vil en forpliktende kontrakt med et oljeselskap gjøre det langt vanskeligere å omgjøre planene om oljeboring, skriver The Wall Street Journal.

- Skammelig

Miljøorganisasjonen Defenders of Wildlife lover å ta Trump-administrasjonen til retten dersom de deler ut konsesjonene til oljeselskaper.

- Denne planen med oljekonsesjoner i Arctic National Wildlife Refuge er nok et skammelig eksempel på Trump-administrasjonens vedvarende avvisning av miljølover, sunn vitenskap og ønsket til det amerikanske folk om å bevare dyreliv og villmark, sier president for Defenders of Wildlife, Jamie Rappaport Clark, i en uttalelse.

- Vi vil ta dem til retten for denne hensynsløse innsatsen med å forvandle dette ikoniske landskapet til et industrielt oljefelt.

De nordlige kystslettene i Alaska ble opprinnelig beskyttet av president Dwight Eisenhower i 1960, og senere beskyttet gjennom et formelt lovvedtak i 1980, skriver The Wall Street Journal.