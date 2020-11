Trump vinner gjennom med ett av mange søksmål i Pennsylvania

En dommer i Pennsylvania har dømt at delstaten ikke får telle stemmer hvor velgere ikke beviste identiteten sin innen 9. november, ifølge Fox News.

Dermed får president Donald Trump støtte i en av sine flere søksmål fra en dommer fra delstaten Pennsylvania.

Det skriver Fox News torsdag kveld norsk tid.

Pennsylvania har som regel at dersom det er tvil om identiteten til en velger, kan de komme med bevis på hvem de er fram til seks dager etter valget – som i år var 9. november. Striden dreide seg om hvorvidt staten hadde rett til å utvide denne fristen til 12. november, i samband med at statens høyesterett avgjorde at siste frist for å motta poststemmer ble utvidet til 6. november.

Dette forandrer imidlertid ikke noe for utfallet av valget i Pennsylvania i praksis, ettersom disse stemmene ikke er blitt talt ennå. Stemmer der velgere kom med bevis for sin identitet mellom 10. og 12. november, var etter ordre fra retten blitt satt til side i påvente av en avgjørelse som den retten kom med torsdag.

Trump selv gikk tidliger i dag ut i en tweet og hevdet flere millioner av Trump-stemmer har blitt slettet, inkludert 221.000 Pennsylvania-stemmer som skal ha blitt byttet fra Biden til Trump. Denne meldingen har derimot blitt merket med påskriften «denne påstanden om valgfusk er omstridt» av Twitter.

