Trump viser fram bilde av hunden fra aksjonen som drepte Abu Bakr al-Baghdadi: - Gjorde en så flott jobb

President Donald Trump offentliggjorde bildet ikke lenge etter USAs forsvarssjef og forsvarsminister reiste tvil om president Trumps beskrivelse av hvordan IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadi endte sine dager.

LOS ANGELES (Nettavisen/NTB): Stadig nye historier og detaljer om hva som skjedde under aksjonen som drepte IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadi dukker opp i disse dager.

Mange har spesielt blitt nysgjerrig etter at det kom fram at en amerikansk tjenestehund som sporet opp Baghdadi i tunnelen, ble «lettere såret».

Flere i media har jobbet for å finne mer informasjon om denne hunden, og det fikk dem mandag kveld fra USAs øverste leder.

President Donald Trump la ut et bilde av hunden på Twitter, der han også hyller innsatsen.

- Vi har et avgradert bilde av hunden som gjorde en så flott jobb med å fange og drepe IS-lederen Abu Bakr al- Baghdad, skriver Trump på Twitter, der han også skriver at navnet på hunden fortsatt er gradert.

Reiser tvil

Trums valg om å legge ut bildet kommer samme dag som USAs forsvarssjef og forsvarsminister reiser tvil om president Donald Trumps beskrivelse av hvordan IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadi endte sine dager.

Ifølge Trump klynket og gråt IS-lederen da han ble funnet av amerikanske soldater i Syria.

– Jeg vet ikke hva som er kilden til dette, sa Milley under en pressekonferanse i Pentagon mandag.

USAs forsvarsminister Mark Esper understreket søndag at heller ikke han hadde mottatt opplysninger i tråd med Trumps beskrivelse av Baghdadis påståtte gråt og klynking, ifølge CNN.

Opptak fra aksjonen

IS-lederen utløste en bombevest og tok med seg tre barn i døden etter å ha blitt jaget ned i en tunnel, ifølge Trump.

Mandag antydet Trump at han vurderer å offentliggjøre opptak fra den amerikanske operasjonen som ledet til Baghdadis død.

– Vi vurderer det. Vi kan komme til å gjøre det. Vi kan frigi visse deler av den, sa Trump.

Ifølge Milley går Pentagon nå gjennom soldatenes opptak fra aksjonen med tanke på å nedgradere og frigi deler av disse.

Senket i havet

IS-lederens levninger kommer derimot ikke til å bli vist fram, ifølge Milley.

– Vi har kvittet oss med levningene. Dette ble gjort på skikkelig vis, sier han.

En Pentagon-kilde opplyser til AFP at IS-lederens levninger ble senket i havet, på samme måte som USA i 2011 kvittet seg med levningene av al-Qaidas leder Osama bin Laden.

Tok fanger

Milley opplyste mandag at det ble tatt to fanger under det amerikanske angrepet mot IS-lederens skjulested i Idlib-provinsen i Syria.

– To voksne menn ble tatt til fange. De er i vår varetekt på et sikkert sted, opplyser han, ifølge AFP.

Det er ikke kjent hvem de to er eller hvilken posisjoner de har hatt i den ytterliggående islamistgruppa. Milley bekrefter at en amerikansk tjenestehund som sporet opp Baghdadi i tunnelen, ble «lettere såret».

Kompleks

Selv om Baghdadis død har frarøvet IS en «inspirerende leder», er sikkerhetssituasjonen i Syria «fortsatt kompleks», understreket forsvarsminister Mark Esper mandag.

Baghdadis død vil verken få slutt på terrorismen i verden eller krigen i Syria, men vil sende «et budskap til dem som stiller spørsmål ved USAs besluttsomhet», sa han.

– USA innehar, mer enn noe annet land i verden, makt og vilje til å jakte på dem som er ute etter å skade det amerikanske folk helt til verdens ende, sa Esper.

