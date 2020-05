Trump vs. Twitter skaper økt polarisering og komplett kaos

Den politiske debatten i sosiale medier og kommentarfelt er allerede polarisert og røff.

Av Christian Laland og Celine Gran, Pressure

Denne uken har det mildt sagt kokt litt ekstra på Twitter. Hva blir konsekvensene av Twitter sin reaksjon på president Donald Trumps innlegg? Sannsynligvis vil reaksjonen uansett fylle drivstoff på en allerede full tank: Det kommer til å renne over for Trump-supporterne.

På onsdag valgte Twitter-sjef Jack Dorsey å markere en tweet fra president Donald Trump med en faktasjekk. Twitter sier at innholdet i Trumps innlegg ikke stemmer overens med virkeligheten. Det ble selvsagt full ordkrig, og presidenten truet med å «take down Twitter», som han selv sa.

Og krigen har eskalert. I den amerikanske byen Minneapolis har det de siste dagene vært store demonstrasjoner og opptøyer i forbindelse politivold og drapet av George Floyd.

Borgermesteren i byen har fått sterk kritikk av Trump, og presidenten la ut følgende melding på Twitter:

«Disse pøblene ødelegger minnet om George Floyd og jeg vil ikke la det skje. Jeg snakket nettopp med guvernør Tim Walz og fortalte ham at militæret står med ham hele veien. Blir det vanskelig tar vi kontroll. Men når plyndringen starter, starter skytingen. Takk!»

Det tok ikke lang tid før Twitter markerte meldingen fra Trump med en advarsel om glorifisering av vold, og at den bryter med Twitters retningslinjer for hva som tillates på plattformen. Twitters intensjoner er gode, og forsvares med demokratiske rettigheter. Men sannsynligvis vil konsekvensene vil være at den allerede økte polariseringen i sosiale medier bli større.

De som følger Trump vil ta sterk avstand, kalle det hele for falske nyheter og kanskje i større grad enn nå svelge det som kommer fra presidenten. Tilsvarende kan vi på den andre siden av den politiske skalaen se det komplett motsatte. I et videointervju publisert i sosiale medier sier Trump at dersom han stenger ned Twitter, «finnes det sikkert andre plattformer vi kan publisere på».

Dersom verdens mektigste mann stenger ned de etablerte sosiale mediene slik vi kjenner det i dag, eller flytter sin egen digitale virksomhet over på «andre plattformer», vil det få store konsekvenser for demokratiet vårt.

Facebook, Instagram, Twitter, Google og andre digitale plattformer spiller en viktig rolle i demokratiet - for privatpersoner, bedrifter, organisasjoner og partier. For eksempel i en valgkamp. Noen kandidater og partier har mye penger, andre har lite. Noen har stor kompetanse på målretting og annonsering, og bruk av data. Budsjetter og kompetanse skaper ulikhet, men felles for alle plattformene er at det eksisterer et forutsigbart rammeverk og referansepunkter for bruk.

Hvis Trump går så langt som han påstår og starter «sin egen Twitter» uten noen form for moderasjon, regler og transparens, kan vi anta at den kommende presidentvalgkampen i sosiale medier vil se ut som en campingplass i midten av juli: Det komplette kaos.