Trump vurderer militær nedtrapping i Sør-Korea

President Donald Trump vurderer å hente hjem amerikanske soldater fra Sør-Korea og har bedt Pentagon vurdere en slik tilbaketrekning.

USA har i dag stasjonert 28.500 soldater i Sør-Korea, men diplomatisk tøvær gjør nå at Trump vurderer å hente hjem noen av dem, skriver The New York Times.

Trump skal om få uker møte Nord-Koreas leder Kim Jong-un, som på sin side har lovet full atomnedrustning og stans i testene av langtrekkende missiler.

Kim møtte nylig også sin sørkoreanske kollega Moon Jae-in og de to lederne ble enige om å sette et endelig punktum for Koreakrigen. Krigen ble avsluttet med en våpenhvile i 1953, men noen fredsavtale er aldri undertegnet.

Trump mener Sør-Korea må ta en større del av regningen for USAs militære nærvær i landet, og han har ifølge medarbeidere også argumentert med at de amerikanske styrkene uansett ikke lyktes med å forhindre Nord-Korea fra å utvikle atomvåpen.

Sør-Korea betaler i dag rundt 6,5 milliarder kroner i året, halvparten av regninga for det amerikanske styrkenærværet i landet. Avtalen utløper i år, og Trump mener at Seoul uansett må ta hele regninga.

Pentagon frykter at en militær nedtrapping i Sør-Korea vil svekke alliansen med Seoul og utløse frykt i Japan, som ser på de amerikanske styrkene som en garanti mot nordkoreansk aggresjon.

