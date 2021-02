Trumps datter: - Hun er for ekstrem

Ivanka Trump (39) frykter at pappas nye kjæledegge skal ødelegge for henne.

NEW YORK (Nettavisen): Fredag fortsetter riksrettssaken mot tidligere president Donald Trump. Se direktesending fra Senatet her:

- Marjorie er for ekstrem

Imens spekuleres det nå i om Trumps datter, Ivanka Trump, vil stille til valg som senator under mellomvalget i 2022.

Flere amerikanske og internasjonale medier har allerede omtalt at Ivanka Trump skal gå med planer om å stille opp mot Floridas republikanske senator Marco Rubio ved valget neste år.

Nå hevder også en kilde Daily Mail har vært i kontakt med at Trumps nye favoritt i kongressen, den kontroversielle Marjorie Taylor Green, skal stå i veien for Ivanka for å oppnå dette målet.

Ivanka Trump mener nemlig ifølge kilden at Taylor Greene, som har vært en åpen tilhenger av konspirasjonsteorier, er for ekstrem.

Trumps datter frykter at farens støtte til Taylor Greene vil gjøre at det jødiske samfunnet vil holde det mot henne og ødelegge henne ambisjoner om å bli senator i Florida.

Taylor Greene er nemlig koblet til konspirasjonsteorien Qanon, som er blitt anklaget for å spre rasisme, antisemittisme og islamofobi.

- Donald elsker Marjorie

- Ivanka er bekymret for at folk, inkludert de i det jødiske samfunnet automatisk vil anta at hun godkjenner Marjorie på grunn av farens tilknytning til henne, sier en Trump-innsider til DailyMail.com.

- Donald elsker Marjorie og legger ikke skjul på det. Han kalte henne en stigende stjerne, og nå kan Marjorie skryte av at hun er den kvinnelige versjonen av Trump, sier kilden.

Under et folkemøte tidligere i år sa Trump følgende om Marjorie Taylor Greenee;

- Jeg elsker Marjorie Taylor Greene. Ikke kødd med henne.

- Dette driver Ivanka til vannvidd

Så selv om faren er svært glad i den kontroversielle politikeren, har Ivanka svært lite til overs for henne, hevder kilden.

- Dette driver bare Ivanka til vannvidd og hun mener de alle burde kutte båndene til henne og hennes bisarre ideer, sier Trump-kilden til avisen.

- Hun ønsker ikke å rope det ut offentlig, men Ivanka vil ikke bli assosiert med Marjorie. Hun er for ekstrem. For Ivanka dreier alt seg om Ivanka og det å bevare sitt rykte. Hun er stolt av å være den rasjonelle, og holder seg unna alle som kan bringe hennes image og hennes politiske ambisjoner i fare, sier kilden.

Mener Trump «bærer ansvar» for stormingen

Om Ivanka velger å stille til valg i Florida, vil hun stille mot den republikanske senatoren Marco Rubio.

Rubio har offentlig har sagt at Trump «bærer ansvar» for angrepet på kongressen 6. januar i år, men har ikke gitt uttrykk for at Trump bør bli dømt under riksrettssaken.

I et intervju med Fox tidligere i år, prøvde Rubio å slå tilbake mot ryktene om at Ivanka Trump ville stille opp som kandidat mot ham under valget i 2022. Da han ble presset på spørsmålet, sa han likevel dette, ifølge The Independent.

- Jeg liker Ivanka. Vi har jobbet veldig bra sammen om flere spørsmål ... Alle kan bestemme seg for å stille til valg hvis de ønsker ... Jeg vil peke på de siste fire årene som jeg har jobbet med president Trump i Det hvite hus, og jeg kan fortelle dere at det sannsynligvis har vært den mest produktive fireårsperioden til enhver amerikansk senator fra Florida i moderne historie.





Trump Jr. kan bli en del av hevnplanen

Men Ivanka Trump er ikke den eneste fra Trump-familien som kan være aktuell i det kommende mellomvalget i 2022. Ifølge flere amerikanske medier, deriblant Politico, kan Donald Trumps sønn, Donald Trump Jr, nå bli en del av den tidligere presidentens hevnplaner.





Donald Trump Jr. skal nemlig ha planer om å stille mot Liz Cheney, som er nummer tre i rekken blant republikanerne i Representantenes hus, under primærvalget i Wisconsin i 2022.

Årsaken er at Cheney var en av dem som stemte for riksrettstiltalen mot tidligere president Donald Trump.

- Jeg hører det er veldig flott der under primærvalg-sesongen, sier Donald Trump Jr. til Politico.

