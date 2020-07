Trumps eksadvokat pågrepet igjen

Donald Trump tidligere advokat Michael Cohen er pågrepet og fengslet igjen, melder flere amerikanske medier.

Cohen ble løslatt i april og satt i husarrest i sitt eget hjem på grunn av utbrudd av koronasmitte i fengselet han sonet i.

Men torsdag ble han pågrepet og fengslet igjen, angivelig fordi han har brutt vilkårene for løslatelse, opplyser hans advokat ifølge NBC News.

Cohen ble tidligere denne måned fotografert mens hans spiste på en restaurant på Manhattan.

I 2018 ble han dømt til tre års fengsel for blant annet svindel med valgkampmidler, for å ha løyet til Kongressen og for å ha utbetalt såkalte hysjpenger.

