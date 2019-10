Trumps «forræderi» kan få dødelige konsekvenser

Kurdiske krigere føler Donald Trump har begått et enormt svik mot dem. Nå frykter de mer død og fordervelse.

Lojale syriske kurdere har de siste fem årene kjempet side om side med amerikanske styrker mot den fryktede terrororganisasjonen Den islamske stat (IS) i Syria.

Derfor var skuffelsen enorm da president Donald Trump kom med den uventede kunngjøringen om å trekke amerikanske styrker ut av de nordlige grenseområdene i Syria, og samtidig gi tilsynelatende grønt lys til Tyrkia om å sende inn sine styrker.

- Dette er ikke første gang at kurderne blir brukt i Midtøsten for deretter å bli droppet igjen. Kurderne har nok vært ganske forhåpningsfulle om at deres bidrag i kampen mot IS vil hindre at noe sånt skjer igjen, sier FAFO-forsker Nerina Weiss til Nettavisen.

Klar for invasjon

Tyrkia har allerede opplyst at de er rede til å invadere nordøstlige Syria, som kontrolleres av den kurdisk-dominerte alliansen Syrias demokratiske styrker (SDF). Den kurdiske YPG-grupperingen inngår i denne alliansen, og anses av Tyrkia som terrorister.

Trump begrunnet beslutningen med at kurderne har fått massiv amerikansk pengestøtte og at det er på høy tid at USA kommer seg ut av «endeløse kriger».

Mer enn 12.000 medlemmer av den kurdisk-dominerte alliansen SDF har mistet livet i kampene. Kunngjøringen oppfattes av kurderne som et forræderi.

Beslutningen om å tillate Tyrkia å invadere Syria, er den siste i en lang rekke med svik begått av det internasjonale samfunnet mot kurderne. Det første sviket var i kjølvannet av første verdenskrig da kurderne ble nektet opprettelsen av en egen stat i de kurdiske områdene i Irak, Syria, Tyrkia og Iran, skriver The Washington Post.

- De (kurderne) har blitt brukt i internasjonale maktkamper i blant annet Iran-Irak-krigen og Kuwait-krigen. De er blitt oppfordret til å yte motstand og er blitt lovet støtte. Men når det geopolitiske bildet har endret seg, har de fått vendt ryggen mot seg. Saddam Hussein slo kategorisk ned på kurderne etter Iran-Irak-krigen og Kuwait-krigen, sier Weiss.

- Et skrekkscenario for kurderne

En liten gruppe amerikanske styrker ble allerede tirsdag trukket ut fra to amerikanske observasjonsposter langs den tyrkiske grensen. Nå frykter kurderne i nordøstlige Syria at det vil bryte ut krig på en ny front.

- Jeg har hørt at bekymringene til kurderne er tofoldig. Det ene er at man er redd for de tyrkiske angrepene, og hva det gjør med sivilbefolkningen som bor i disse områdene – at det blir en ny krig med nye dødsfall og ofre, sier Weiss.

- Den andre store bekymringen er at Trump har overlatt ansvaret for IS-fangene til Tyrkia. Jeg har lest at det er økt aktivitet på å samle IS-krigerne igjen. Det har vært anklager rettet mot Tyrkia om at de vil inkludere tidligere IS-krigere mot kurderne - at Tyrkia mobiliserer radikale islamister i kampen mot kurderne. I en ny kontekst hvor da Tyrkia fra USAs side får ansvaret for IS-fangene, er dette selvfølgelig et skrekkscenario for kurderne.

- Det er ikke bekreftet hvorvidt disse anklagene er sanne eller ikke, men bare utsiktene om å slåss mot IS-krigere under et annet flagg, er nok ganske skremmende, sier Weiss.

FAFO-forsker Nerina Weiss Foto: Fafo

Tyrkia har hele veien opplevd USAs samarbeid med kurderne som en krenkelse mot alliansen tyrkerne har med amerikanerne i kraft av NATO. Tyrkerne mener YPG er nært tilsluttet PKK - terrororganisasjonen som i flere tiår har vært i opprør mot staten Tyrkia.

- Hva er koblingen mellom PKK og YPG, Weiss?

- De er to ulike organisasjoner som begge har ideologien til PKK-grunnlegger Abdullah Öcalan. De blir også ansett

internasjonalt for å være to organisasjoner. Mens YPG anses til å være legal, blir PKK kategorisert som terrororganisasjon av både USA og NATO, sier Weiss.

Tyrkia mener imidlertid at begge gruppene er terrororganisasjoner.

- Det som kan skje framover, er at Tyrkias syn på verden vinner fram og at også YPG, som er den væpnende armen til PYD (Partiet for en demokratisk union), også blir kriminalisert og stemplet som en terrororganisasjon, sier Weiss.

- Fram til nå har man vært avhengig av samarbeid med væpnede kurdiske grupper på bakken i Syria. Faren er at man vil blidgjøre Tyrkia og kriminalisere YPG, uten at de nødvendigvis har endret taktikk eller ideologi, sier hun.

- Kan svekke innsatsen mot IS

SDF utelukker ikke at Trumps beslutning kan svekke gruppens innsats mot IS-krigere.

- Våre tapre menn og kvinner i Syrias demokratiske styrker har nettopp vunnet en historisk seier over IS’ kalifat - en seier som ble kunngjort av president Trump og hyllet over hele verden. Det å forlate oss nå, ville vært tragisk, sier Den syriske demokratiske koalisjonen, den politiske delen av SDF, i en uttalelse.

SDF fører fortsatt et strengt vakthold over IS-fanger i de syriske områdene, men har omrokert flere av styrkene sine og utplassert dem langs Tyrkias grense i tilfelle av en tyrkisk invasjon, opplyser en SDF-kilde til The Washington Post.

- Vi er veldig skuffet

SDF-talsperson Kino Gabriel sier forsvaret mot en tyrkisk invasjon vil kunne gå på bekostning av krigføringen mot gjenværende IS-styrker.

- Om nødvendig vil vi mobilisere våre styrker i Deir al-Zour og Raqqa (tidligere IS-skanser red.anm.) for å motstå et tyrkisk angrep. Vi kommer ikke til å akseptere noen tyrkisk invasjon, og vi vil bruke alle våre ressurser, sier Gabriel i en uttalelse.

- Vi er veldig skuffet. Jeg tror ikke vi vil være i stand til å konsentrere oss om å krige mot IS, sier han.

SDF advarer også at beslutningen om å etterlate kurderne til seg selv «vil kunne sende et tydelig signal til styrker som ville samarbeide med USA, om at en amerikansk allianse ikke er pålitelig».

Trump har fått massiv kritikk fra egne rekker i Det republikanske partiet for beslutningen.