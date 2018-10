Trumps handelskrig gir boost til norsk-kinesisk frihandelsavtale

Kina ivrer ekstra etter å lande en frihandelsavtale med Norge i lys av den bitre handelskrigen med USA. – Det kan bidra med litt varme, sier kinesisk UD-topp.

De pågående forhandlingene om en norsk-kinesisk handelsavtale var blant hovedtemaene da kongen og norske statsråder møtte Kinas president Xi Jinping tirsdag kveld.

– Begge parter understreket sin vilje til å jobbe effektivt for å få fullføre en slik frihandelsavtale, sier Liu Weimin etter det norsk-kinesiske toppmøtet i Beijing. Han er nestkommanderende i europaavdelingen i kinesisk UD.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er også svært positiv etter møtet med presidenten, og han drister seg nå til å si at avtalen kan være på plass allerede i 2019.

– Det er en optimistisk, men likevel realistisk mulighet, sier han.

– Ekstra ivrige

Både Norge og Kina mener at en avtale vil bidra til håp i en verden hvor de økonomiske konfliktene er i ferd med å tilspisse seg.

Handelskrigen mellom Kina og USA er selvsagt et bakteppe.

– Jeg tror at handelskrigen gjør at både vi og kineserne blir ekstra ivrige på å lage en frihandelsavtale, fordi det vil være et klart og tydelig signal om at Norge og Kina er opptatt av handel og mener at handel gagner begge land, sier Isaksen til NTB.

– Varme

Tonen er nesten den samme fra kinesisk side:

– Vi håper at framgangen vi har hatt med handelsavtalen, vil bidra med litt varme i allerede anspente internasjonale handelsforbindelser, sier Liu.

– Det er et veldig positivt signal til resten av verden om at begge parter forplikter seg til åpenhet, frihandel og er positive til å opprettholde det regelbaserte multilaterale regimet, fortsetter den kinesiske UD-toppen.

Han legger ikke skjul på at handelskrigen med USA spiller inn.

– Kina ønsker ikke noen handelskrig. Faktisk er vi nå tvunget til å svare på en handelskrig, og vi jobber også hardt for å få på plass frihandelssamarbeid med andre land og regioner.

Ti års lang ferd

Frihandelsforhandlingene startet allerede i 2008, men stoppet opp på grunn av isfronten som oppsto da den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo ble tildelt Nobels fredspris i 2010.

I 2016 inngikk Norge og Kina en avtale om normalisering, slik at forhandlingene kunne gjenopptas.

Til sammen har partene møttes til tolv forhandlingsrunder.

