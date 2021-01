Trumps maktimperium kan rase sammen - onsdag stemmes det over riksrett

- Hvis han forblir en synlig spiller, er det ingen som ønsker å bli offentlig assosiert med ham, sier leder for en mektig interesseorganisasjon.

Avtroppende president Donald Trump nektet fortsatt å erkjenne noe som helst skyld for Kongress-stormingen da han tok turen til Texas tirsdag kveld for å skryte av den uferdige muren mot Mexico. Riksrettsprosessen omtaler han som latterlig.

Samtidig var det derimot stadig flere partifeller som både direkte og indirekte tok avstand fra sin egen president i maktens korridorer i Washington D.C.

- I løpet av den tiden det tok for Air Force One å fly Donald Trump tilbake fra grensen i Texas, raste den politiske grunnen under føttene hans, skriver BBCs Anthony Zurcher i en politisk analyse.

Også på det personlige og forretningsmessige plan står utfordringene for Trump.

Deriblant er det pågående straffesaker som venter ham i delstaten New York. Store banker nekter nå å samarbeide med Trump Organization, Trumps golfbaner er blitt fratatt muligheten til å arrangere viktige golfturneringer og et økende antall store selskaper tar avstand fra Trump-imperiet.

- Hvis han forblir en synlig spiller, er det ingen som ønsker å bli offentlig assosiert med ham fordi han vil være et symbol for destabiliseringen av det amerikanske politiske system, sier Kathryn Wylde, som er leder for den innflytelsesrike interesseorganisasjonen Partnership for New York City, til The Washington Post.

- Et latterlig politisk teater

Representantenes hus holder avstemning onsdag over hvorvidt det skal tas ut riksrettstiltale mot president Donald Trump i forbindelse med stormingen av Kongressen forrige onsdag. Demokratene har flertall i Representantenes hus og vil dermed trolig få flertall for en riksrettstiltale. Nå har også flere høytstående republikanere flagget at de vil stille seg bak en riksrettsprosess.

- De republikanerne som støtter en riksrettsprosess er åpenbart en del av det republikanske etablissementet. De er utvilsomt en del av etablissementet i Washington D.C. Én av de republikanske kongressrepresentantene er for Guds skyld datteren til Dick Cheney. Grunnen til at disse republikanerne offentlig støtter et sånt latterlig politisk teater, er for å havne i nåde hos D.C.-etablissementet mens opposisjonen har kontrollen de neste to årene, sier styreleder for Republicans Abroad Norway, Austin Rasmussen, til Nettavisen.

- Aldri blitt begått et større svik

Den tredje mektigste republikaneren i Representantenes hus, Liz Cheney, som er datter av tidligere visepresident Dick Cheney, sier hun vil stemme for riksrett. Cheney mener Trump «antente flammen» til angrepet som resulterte i tapet av fem menneskeliv.

- Det har aldri blitt begått et større svik av en president overfor embetet og grunnloven, sier Cheney i en uttalelse.

Ytterligere tre republikanske kongressrepresentanter - John Katko, Adam Kinzinger og Fred Upton - sier de vil stemme for en riksrettstiltale mot Trump.

Leder i Senatet Mitch McConnell, som er en bauta i Det republikanske partiet, skal ha uttalt til fortrolige støttespillere at han er svært fornøyd med at Demokratene har igangsatt en riksrettsprosess mot Trump, skriver The New York Times. Videre skal han ha sagt at Trump har begått handlinger som kvalifiserer for en riksrettsprosess, ifølge samme avis. Avisen skriver at McConnell ser på riksrettsprosessen som en gyllen mulighet for partiet å distansere seg fra Trump.

- Ikke noe politisk kapital å tjene på det

Styrelederen for Republicans Abroad Norway mener imidlertid det er en dårlig beslutning for disse republikanerne å stemme for riksrett.

- Jeg forstår ikke hva slags politisk kapital de har å tjene på dette. Det er ikke noe politisk kapital å hente for noen som ønsker en riksrett. Riksrettsprosessen er en ren symbolsak. Vi befinner oss i siste uke av Trumps presidentperiode, og riksrettsprosessen vil aldri vedtas av Senatet, sier Anders Rasmussen til Nettavisen.

- Dette sier noe om hvor prioriteringen deres ligger, men også noe om hvor prioriteringene til Demokratene ligger. Det er meningsløst å igangsette en riksrettsprosess nå. Vi befinner oss midt i en pandemi, og dette er det de velger å bruke tiden sin på. Dessuten ser jeg ikke at det er noe grunnlag for å stille Trump for riksrett. Jeg vet at de skylder på Trump for stormingen av Kongressen forrige uke, men jeg mener at skylden ikke ligger først og fremst hos ham. Dette er folk som har tatt sine egne valg, sier han.

- En riksrettssaksprosess er bortkastet tid. Det mener jeg også om det 25. grunnlovstillegget, sier Rasmussen.

Dersom Trump blir dømt i riksretten vil han blant annet bli fratatt muligheten til å stille til presidentvalg igjen.

- Mener du republikanerne som støtter en riksrettsprosess er forrædere?

- Det er vanskelig å kalle dem forrædere av Det republikanske partiet. Men kanskje i den forstand at de er det overfor sin velgerbase, sier Rasmussen.

- Synes du ikke Trump bærer noe skyld i det hele tatt for sin voldsomme retorikk og oppmuntring i forkant?

- Hvis vi ikke skal klandre de faktiske gjerningspersonene for deres faktiske ugjerninger, så mener jeg det er nok skyld å fordele blant svært mange, ikke bare Trump og Republikanerne, men også Demokratene og mediene, sier Rasmussen som mener at Demokratene og mediene har vært vel så krasse i sin språkbruk og retorikk som Trump har vært.

- Landet er dypt splittet. Det pågår en konflikt her, og det er ikke Trumps retorikk som gjør disse menneskene så sinna. Det må mediene snart innse, sier Rasmussen.

- Begge partier er svekket og splittet

- Frykter du for framtiden til Det republikanske partiet?

- Jeg mener at begge partier nå befinner seg i en svekket situasjon. Demokratene er også preget av splittelse. Nå får Demokratene kontroll over både den utøvende makt (presidenten) og den lovgivende makt (Kongressen), og det er flere fraksjoner innad i partiet som prøver å få kontroll over disse. Du har radikale fraksjoner, liberale fraksjoner, progressive fraksjoner, sub-fraksjoner som BLM (Black Lives Matter red.anm.), Bernie Sanders-fraksjonen og etablissementet med Joe Biden og Nancy Pelosi i spissen, sier Rasmussen.

- I Det republikanske partiet har du MAGA-fløyen, den libertarianske fløyen og etablissementet med Mitch McConnell i spissen. Opphavet til denne splittelsen vi ser i begge partier, er en vanlig konflikt om ideologier. Jeg tror at topartisystemet i USA vil oppleve en rystelse de neste årene. Jeg tror ikke topartisystemet vil forsvinne, men at dette er opptakten til nye versjoner av partiene, sier han.

Trump og mange av hans tilhengere har ustanselig fremmet udokumenterte påstander om at valget er stjålet fra dem helt siden valgdagen 8. november.

- Er du blant republikanerne som mener at valget ble stjålet fra dere, Rasmussen?

- Jeg anser det som en realistisk mulighet, gitt alle regelendringene i siste øyeblikk og det uprøvde universale poststemmesystemet som ble implementert i enorm skala for 2020-valget. Det var åpenbart valgfusk, men jeg har ikke sett noe bevis for at det var nok til å kunne påvirke det endelige utfallet, og vil derfor ikke hevde at valget ble stjålet i den forstand. Det var helt klart, i det minste, rigget mellom teknologigigantenes sensur og tradisjonelle medier som opptrådte som PR-avdelingen for Det demokratiske partiet. Men jeg vil ikke gå så langt som å si at valget var «stjålet», er Rasmussens svar.

Blir neppe dømt i Senatet

Det kreves en to tredjedels flertall i Senatet for at Trump skal bli dømt i riksretten. Det innebærer at Demokratene i Senatet trenger 17 republikanske senatorer over på sin side for å få presidenten dømt, noe som er lite sannsynlig. Dersom Trump skulle bli funnet skyldig av Senatet, kan han risikerer å bli fratatt retten til å stille til valg for politiske embeter for all fremtid.

Visepresident Mike Pence har utelukket å anvende grunnlovstillegg 25, som ville utløst en prosess med å avsette Trump som president umiddelbart. Pence måtte i så fall ha fått støtte blant halvparten av regjeringsmedlemmene for å få gjennom denne prosessen.

