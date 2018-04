Trumps ministerkandidat i hardt vær

Det hvite hus' lege og kandidat til embetet som minister for saker angående krigsveteraner blir anklaget for fyllekjøring og hensynsløs utskriving av resepter.

Ronny Jackson er president Donald Trumps personlige lege i Det hvite hus.

I en rapport utarbeidet av Demokratenes ansatte i Senatet, blir det rettet flere anklager mot Jackson. Rapporten viser til samtaler med 23 av Jackons nåværende og tidligere kolleger i Det hvite hus’ medisinske avdeling.

Her kommer det fram at legen ofte blir omtalt som «godterimannen» fordi han hensynsløst skriver ut resepter. Han blir også anklaget for å ha drukket seg så full på en jobbfest at han krasjet en bil, noe Jackson selv hevder er påfunn. Slike anklager er såpass alvorlige at de kan sette en leges lisens i fare, skriver nyhetsbyrået AP.

Trump nominerte Jackson til stillingen samtidig som han ga daværende minister David Shulkin sparken i slutten av mars.

Rapporten ble publisert samme dag som Jacksons nominasjon skulle opp til høring. Denne er nå utsatt mens anklagene undersøkes.

Talskvinne for Det hvite hus Sarah Sanders sier onsdag at Jackson har blitt godkjent i minst fire uavhengige bakgrunnssjekker.

Samtidig har flere politikere og krigsveteraner stilt spørsmål til Jacksons kvalifikasjon som minister for saker angående krigsveteraner. Departementet har i alt 360.000 ansatte og tjener ni millioner veteraner.

(©NTB)

Mest sett siste uken