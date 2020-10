Trumps pusting får spekulasjonene til å koke

Videosnutt trender på sosiale medier. Se klippet over.

En fersk videosnutt av Donald Trump viser tilsynelatende at presidenten gisper etter luft. Videosnutten viser presidenten idet han ankommer Det hvite hus mandag kveld etter å blitt utskrevet fra militærsykehuset.

Videoen sirkulerer på sosiale medier og bidrar til spekulasjoner om at presidentens helsetilstand er verre enn det han selv gir uttrykk for.

Videoen er selvfølgelig ikke noe bevis for at presidenten lider av respirasjonssvikt. Tungpustheten kan skyldes andre naturlige årsaker. Trump er 74 år gammel, og kan naturligvis bli andpusten ved å gå opp mange trapper etter å ha vært innlagt på sykehus i flere dager.

Videoen ble filmet etter at presidenten hadde gått opp trappene utenfor Det hvite hus, og stanset opp for å la seg fotografere, skriver International Business Times. Han fjernet også ansiktsmasken.

Videosnutten deles hyppig på sosiale medier med hashtaggen #GaspingForAir.

«Trump ser ut som en gullfisk som har falt ut av fiskebollen og ned på gulvet, og gisper etter luft,» skriver en på Twitter.

Flere amerikanske Twitter-leger som har sett videosnutten, har tatt seg friheten til å fjerndiagnostisere presidenten. De hevder at presidenten ser ut til å lide av respirasjonssvikt.

President Donald Trump ble mandag kveld utskrevet fra sykehuset etter å ha vært innlagt i tre dager for covid-19. Behandlingen fortsetter i Det hvite hus.

Trump brukte dagen på å nedtone faren ved koronaviruset. Han tvitret at han både snart er tilbake på valgkampsporet, og at han er klar til å gå tilbake til arbeidet. Han spekulerer også i at han nå kanskje er immun mot koronaviruset.

- Ikke være redd for covid. Ikke la det dominere livet ditt, skrev Trump på Twitter.

President Donald Trump ser ut til å være tungpustet i en videosnutt som sirkulerer på sosiale medier. Foto: Twitter/video (skjermdump)

Skremmer eksperter

Trumps nedtoning av koronaviruset har fått flere smitteverneksperter til å steile.

- Dette er en urimelig melding. Jeg vil gå så langt som å si at dette kan forverre spredningen av viruset, sier doktor Sadiya Khan ved University Feinberg School of Medicine.

Lege og professor i medisin og folkehelse Carlos del Rio ved amerikanske Emory University, kaller Trumps atferd «uansvarlig» og mener presidenten «burde visst bedre».

- Jeg tror presidenten begår en feil, og at han nå utsetter folk for fare. Som president burde han beskytte amerikanernes helse, ikke si at alt er «ok», sier del Rio til nyhetsbyrået TT.

Fortsatt smittebærende

Trump hadde på seg munnbind og knyttet neven i været da han gikk mot en svart SUV som kjørte ham de få meterne til helikopteret som fløy ham fra Walter Reed-sykehuset til Det hvite hus.

Vel framme ved inngangsdøra, tok han av seg munnbindet, stappet det i lomma og ga tommel opp-tegn før han gikk inn i Det hvite hus. Han sa han følte seg bra.

Det er uklart hvor lenge han blir i karantene i Det hvite hus. Legen hans, Sean Conley, sa mandag morgen at han fortsatt er smittebærende, og smittevernreglene tilsier da at man bør være i karantene i ti dager.

Det er også uklart hvor alvorlig syk Trump har vært. Men at han måtte få oksygen på grunn av brått fall i oksygenmetningen og høy feber, tyder på at det var alvorlig. Conley sa at han ikke er helt ute av faresonen på enda en uke.

I Twitter-meldingen skryter Trump av at han føler seg bedre enn han har gjort på 20 år, og gir æren til medisinene som er utviklet mot covid-19 i USA mens han har vært president.

- Det er nok bare en effekt av steroidene. Det kan absolutt ha fått Trump til å føle seg mer vital, forskutterer del Rio, som er opptatt av de nødvendige smitteverntiltakene rundt Trump den neste tiden.

Beskytte staben

Utskrivingen fra sykehuset reiser spørsmålet om hvordan Det hvite hus skal beskytte andre der mot viruset som fortsatt herjer i Trumps kropp.

Selv før Trumps omstridte bilutflukt fra sykehuset for å vinke til tilhengere, hadde Secret Service-agenter uttrykt bekymring for den lettvinte holdningen til munnbind og sosial distansering i Det hvite hus, men at det var lite de kunne gjøre med det.

Både Khan og professor David Nace ved University of Pittsburgh frykter at Trump ikke vil holde seg isolert, og at han ikke har lært leksa om munnbind.

- Vi vet han hater munnbind, vi vet han hater å føle seg bundet, vi vet han er uforutsigbar. Alle andre amerikanere må forholde seg til en ti dager lang isolat-periode, sier Nace.

Også Demokratenes presidentkandidat Joe Biden, som gjorde det klart at han er glad for at Trump er på bedringens vei, advarte mot å tro at viruset ikke er et problem.

Superspredning

Mens Det hvite hus fortsatt driver smittesporing etter arrangementet i Rosehagen for over en uke siden der smitten spredte seg i Trumps innerste krets, kunngjorde pressetalskvinne Kayleigh McEnany at hun også har testet positivt.

Andre som er smittet, er Trumps kone Melania, hans nære rådgiver Hope Hicks, tidligere rådgiver Kellyanne Conway, senatorene Mike Lee og Thom Tillis, valgkampsjef Bill Stepien, Republikanernes leder Ronna McDaniel, Trumps personlige assistent Nicholas Luna og tidligere guvernør Chris Christie, som ligger på sykehus.