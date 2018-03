Donald Trumps raser mot medier som hevder at han gratulerte Vladimir Putin med valgseieren i Russland, stikk i strid med råd fra sine medarbeidere.

Ifølge The Washington Post og andre amerikanske medier advarte den amerikanske presidentens rådgivere Trump mot å gratulere Putin og ba ham i stedet anklage Russland for å stå bak nervegass-attentatet mot eksspionen Sergej Skripal i Storbritannia.

Ifølge kilder i Det hvite hus overså Trump rådene og gratulerte i stedet den russiske presidenten med valget, hvor Putin sikret seg nærmere 77 prosent av stemmene.

Trump bekreftet onsdag at han hadde gratulert Putin og nektet for at rådgiverne hadde bedt ham om å la være. Dette til tross for at flere medier gjenga innholdet i presidentens huskelapp for samtalen, der medarbeiderne hadde skrevet «IKKE GRATULER».

Trump nekter for å ha oversett rådet og anklaget i sedvanlig stil mediene for å spre falske nyheter. Samtidig ble det innledet jakt på vedkommende som lekket presidentens huskelapp til journalister.

Ledende republikanere mener også at det var galt av Trump å gratulere Putin med seieren.

– Jeg liker ikke at han gjorde det, men jeg liker enda mindre at noen nær ham lekket dette. Om dere ikke liker fyren, så slutt, sier senator Marco Rubio.

(©NTB)

Mest sett siste uken